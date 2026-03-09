Slušaj vest

Tri pune godine prošle su od ubistva Ranka Radoševića zvanog Eskobar (54), navodnog pripadnika nikšićkog krimi-miljea i saradnika "škaljaraca" i njihovog vođe Jovana Vukotića.

Radošević je likvidiran na benzinskoj pumpi u Rušnju kod Beovgrada 9. marta 2023. godine oko 11 sati, a njegovi najbliži objavili su čitulje.

- Treća godina prolazi, a ti si neprestano tu, čuvaš nas, osećam... I dok živiš kroz otkucaje njihovih srca, moja si svetlost i nedostajanje gde zaborav ne postoji! I sinoć sam te sanjala, samo sam te ovaj put jače zagrlila jer sam znala da nećeš biti tu kada se probudim... Ljubavi naša beskrajna, tvoji najmiliji - jedna je od čitulja porodice.

Poruka Baćovića i Kurine

Pored čitulja porodice i prijatelja, jedna je potpisana imenom njegovog kuma, Bobana Baćovića, pripadnika škaljarskog klana, za kojim crnogorska policija intenzivno traga, kao i Alena Kurine, za kojim je crnogorska policija takođe tražila raspisivanje poternice.

- Šule moj, u mislima i srcu svaki dan si sa mnom! Kum Boban - glasi tekst čitulje.

- Večna ti slava, brate. Alen - piše u drugoj ćitulji.

Podsetimo, Baćović se u javnosti poslednji put pominjao prošle godine, kada su uhapšeni pripadnici kriminalne grupe koja je, kako se sumnja, planirala likvidaciju u centru Beograda. Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo ga tereti za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije koja je imala za cilj vršenje najtežih krivičnih dela.

Njegovo ime pominjalo se i u presretnutoj Skaj komunikaciji između odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnicima klana, s kojima je pravio plan da zavadi Baćovića i Jovana Vukotića, koji je u to vreme još bio živ. Kako su pisale crnogorske Vijesti, iz presretnutih poruka proizilazi da su kovali plan da sa Skaj telefona Mileta Radulovića zvanog Kapetan, kog su u to vreme otetog držali Veljko Belivuk i Marko Miljković pošalju Vukotiću poruke koje bi dovele do međusobnog "rata među škaljarcima".

Svedok ubistva

Inače, Ranko Radoševoć je u kafiću na pumpi bila redovan gost i svaki dan je otprilike u isto vreme dolazio na kafu, kao i mnogi od očevidaca.

- Stalan sam gost ovde, ušao sam i seo za sto, i video prijatelja koji je bio okrenut ka vratima kafića da se bacio na pod. Onda sam ja zalegao iza fotelje, nisam znao koga napadaju, da se zaštitim od metaka. Posle sam samo video siluete kako odlaze - rekao je jedan od očevidaca i potvrdio da je u kafiću bilo dosta ljudi i da se jednoj devojci slošilo posle ubistva, a jedan od očevidaca je i povraćao.

Oni su kasnije opisali napadače, rekavši da su u pitanju dva mlađa muškarca.

- Jedan je bio u trenerci, donji deo crn, a gornji crno-beli sa crnom kapuljačom. Taj napadač deluje mlađe i okretno, kao da je oniži, ali vitak. Drugi u farmerkama i zimskim cipelama, sa debelom zimskom jaknom koja na kapuljači ima krzno, viši je i krupniji - rekli su, pa dodali:

- Pre pucnjave jedan od napadača je ušao u restoran. Ubijeni kao da je predosetio šta ga čeka i pokušao da pobegne ali nije uspeo. Napadač sa zelenom maskom preko lica i kapuljačom odmah je zapucao.

Suđenje okrivljenima za ubistvo Radoševića je u toku pred Višim sudom u Beogradu, a detalje o tome pročitajte u odvojenom tekstu.