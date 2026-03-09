Slušaj vest

Marku Miljkoviću, koji je optužen da je sa Veljkom Belivukom organizovao kriminalnu grupu kojoj se sudi za sedam ubistava, silovanje mladića na stadionu Partizana, trgovinu drogom i oružjem, supruga Tanja Miljković čestitala je rođendan i to javno, preko bilborda.

Njihova fotografija na kojoj su zagrljeni, uz poruku: "Srećan rođendan živote moj! Voli te tvoja žena! Zauvek jedno!", postavljena je sinoć na bilbordu u blizini zgrade Specijalnog suda u Beogradu, na jednoj od najprometnijih raskrsnica u prestonici, što je šokiralo i zaprepastilo mnoge građane.

Bilbord kojim je žena čestitala rođendan Marku Miljkoviću Foto: Kurir

- Iako je bilbord postavljen u relativnoj brizini mesta na kom je trenutna adresa njenog supruga, on neće moći da ga vidi. Naime, on boravi u pritvoru u zgradi suda i ne izvodi se napolje, odnosno ne transportuje se uoči suđenja s jedne na drugu lokaciiju. Da li je ovo bila poruka samo za njega, ili pak i za nekog drugog, to zna samo Miljkovićeva supruga. Jedno je sigurno, ovim potezom je želela da privuče i izazove pažnju - kaže sagovornik Kurira.

Podsetimo, Miljković je u pritvoru u zgradi u Ustaničkoj ulici već duže od pet godina. Uhapšen je sa Belivukom i ostalim pripadnicima zloglasnog klana 4. februara 2021. Zbog težine krivičnih dela, njemu preti doživotna kazna zatvora.

- Miljkoviću supruga redovno dolazi u posete, a ona i njegov otac redovno mu donose i hranu u pritvor. I prethodnih godina, ona je pronalazila način da mu javno čestita rođendan, uglavnom preko jedne poznate radio stanice, ali je ovo prvi put da je to učinila preko bilborda - objašnjava sagovornik Kurira.

Miljkoviću i Beliuvku, inače, danas se pred Specijalnim sudom nastavlja suđenje za ubistva koja su, kako se navodi u optužnici, počinili u kući strave u Ritopeku.

- Supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića ne dolaze da prate suđenja muževima iz publike, ali je za očekivati da će Tanja Miljković na rođendan muža obići u pritvoru - dodaje.

Prethodne nedelje, inače, Tanja Miljković i njen suprug videli su se u sudnici, pošto je pred Specijalnim sudom održano suđenje za pranje para. Podsetimo, optužnicom im se na teret stavlja da su novac zarađen od kriminala ubacivali u legalne tokove kupovinom stanova, kuća, placeva, automobila i luksuznih satova.

- Oni su i tada razmenjivali poglede i osmehe, jer na optuženičkoj klupi ne sede jedno pored drugog - objašnjava.