U Višem sudu u Nišu počelo je suđenje ocu i majci, M.M. i M.M.M, roditeljima dečaka iz Niške Banje koji je ubio vršnjaka i druga iz odeljenja, Andreja Simića (13). Oni se sumnjiče da su neadekvatno reagovali na nasilne sklonosti svog sina, a koji je 5. oktobra 2023. godine usmrtio druga, a sada se očekuje svedočenje roditelja dečaka ubice.

U toku je pretres protiv roditelja M. M.M. i M. M. a u nastavku se očekuje svedočenje okrivljenih roditelja. Suđenje je zatvoreno za javnost.

- Krivo nam je što je suđenje zatvoreno za javnost jer bi se tada sve otkrilo, kako je došlo do takve tragedije - rečeno je novinarima od strane oca i majke pokojnog Andreja, koji nisu želeli da daju dalje izjave u ovoj fazi postupka.

Roditelji žrtve stigli u sud Foto: Kurir/M.S.

Na početku pretresa prisustvovali su brojni novinari, ali je predsednica sudskog veća izrekla odluku da se javnost isključi iz ovog procesa.

- Na osnovu svega što smo razmotrili, doneli smo odluku da se javnost isključi, jer bi to bilo apsolutno u suprotnosti sa pravima dece i zaštiti maloletnika. Razmatrali smo i da se deo otvori za javnost, ali tu bi bilo reči o četiri maloletna oštećena lica, a imamo i sedam maloletnika koji bi trebalo da svedoče - rekla je sudija Ivana Milovanović.

U sudnici su bili i optuženi roditelji koji takođe nisu bili blagonakloni prema tome da novinari ostanu na suđenju.

Zadao mu 37 uboda

Podsetimo, prvo ročište 27. februara je održano iza zatvorenih vrata, pa mediji nisu prisustvovali jer je se slučaj tiče maloletnih lica. Na drugoj strani, suđenje se zapravo odvija prema punoletnim licima. Mića Simić, otac nevino nastradalog Andreja takođe podržava stav da bi mediji trebali da prenose svedočenja iz sudnice.

- Sledeće ročište je zakazano za 9. mart pa je pitanje da li će do tada ili na samom suđenju objaviti odluku i da li će je uopšte objaviti, to za sada ne znam. Po meni, suđenje bi trebalo da se otvori za javnost. Ako ne celo suđenje onda makar delimično. Postoje u tom postupku i svedočenje dece tako da bi trebalo njih zaštititi, ali ostali deo bi trebao da bude javan. Javnost i zaslužuje da ima uvid u sve okolnosti tragične smrti mog sina. To bi trebalo dopustiti javno, pogotovu što postoje ozbiljni propusti pre svega u školi i određenim zaposlenima koji su tamo radili. Najveći propust sigurno ima kod roditelja. Zato insistiramo na javnom suđenju jer i javnost hoće da zna šta se sve tu događalo. I upravo zbog toga da ne bi bilo nagađanja, nekih izvrnutih reči oko postupka, potrebno je da javnost bude prisutna i upućana. Na kraju krajeva, priča se o preventivi da se to više nikada ne bi događalo. Ovaj sudski postupak je najveća preventiva. Svi mogu da vide kako se to dešavalo i da se to eventualno spreči u nekim drugim slučajevima - rekao je Mića Simić za Kurir.

- U obdukcionom zapisniku opisano je da je ubijeni dečak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, ima povredu potiljka. Ubodne rane su bile na rukama i šakama, na natkolenici - rekao je ranije Saša Knežević, advokat porodice Simić. On je naveo da je dečak izmasakriran sa 37 uboda, od kojih su dva ključna ispod vrata odnosno "ogromni rezovi od po pet puta 12 centimetara".

Andrej Simić Foto: Kurir/M.S.

Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga M.M. u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji.