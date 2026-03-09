Slušaj vest

Mladić (17) teško je povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Obrenovcu, kada je na njega dok je vozio motocikl naleteo vozać automobila marke BMW.

Prema poslednjim informacijama, stanje maloletnika je kritično. Zadobio je povrede opasne po život, a lekari u Beogradu ulažu nadljudske napore da mu spasu život.

Do udesa je došlo u večernjim satima kada su se sudarili automobil, kojim je upravljao N. S. (52), i motocikl na kojem se nalazio tinejdžer.

Dok istraga zvanično utvrđuje sve okolnosti, očevici iznose potresne detalje o trenutku sudara. Prema njihovim rečima, tragediji je prethodilo opasno preticanje.

- Vozač BMW-a je vozio ogromnom brzinom. Video sam da je počeo da pretiče kolonu i prešao u suprotnu traku. Tada je naleteo na motociklistu, koji se nalazio na početku kolone koja je baš u tom trenutku krenula, on je bio prvi, pa ga vozač verovatno nije uočio. Pokosio ga je u sekundi, jer je mnogo brzo vozio i naglo skrenuo, želeći da se uključi - rekao je za Kurir očevidac.

Kolika je bila jačina udara svedoče i fotografije smrskanog crvenog BMW-a koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama. Na slikama se vidi potpuno slupan prednji deo auta, što ukazuje na ogromnu brzinu i silinu kontakta sa motociklom. Komentari potresenih građana ne prestaju da pristižu, dok većina apeluje na strože kazne za bahatu vožnju.