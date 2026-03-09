Slušaj vest

Kako tvrde ljudi koji su se zatekli na mestu tragedije, do udesa je došlo nekoliko metara pre skretanja za selo Korman.

Nastradale majka i ćerka Foto: Privatna arhiva

- Jedno vozilo nalazilo se ispred "golfa" kojim je upravljala devojka, dok je žena bila suvozač. To vozilo koje je bilo ispred njih, htelo je da skrene za Korman. U tom trenutku devojka koja je vozila "golf", krenula je da ih obiđe - ispričao je jedan od očevidaca za Kurir.

Prema njegovim rečima, situacija je postala dramatična kada je devojka za volanom "golfa" primetila da iz suprotnog smera nailazi automobil marke "audi".

- Kada je videla da iz suprotnog smera dolazi "audi", pokušala je da se vrati u svoju traku. Međutim, "audi" je u tom trenutku naleteo i udario "golf" sa bočne strane, nije bilo šanse da se izbegne udarac - rekao je sagovornik.

U silovitom sudaru dve osobe koje su bile u "golfu", majka i ćerka, nastradale su na licu mesta.

Očevici kažu da su oštećenja na vozilima ogromna i da, kako tvrde, ukazuju da se automobili nisu kretali malim brzinama.

- Po oštećenjima na vozilima vidi se da se sigurno nije radilo o brzinama od 50 ili 60 kilometara na sat - naveo je sagovornik.

U ovoj nesreći povređene su još dve osobe iz "audija" koje su nakon ukazane prve pomoći prevezene u bolnicu gde im je pružena dalja medicinska pomoć.

- Povređeni su transportovani u zdravstvenu ustanovu radi daljih pregleda i zbrinjavanja. Reč je o muškarcu i ženi koji su zadobili teške povrede, ali su van životne opasnosti - naveo je izvor Kurira.