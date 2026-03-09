Slušaj vest

Stravična saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubile majka M.M. (49) i ćerka V.M. (25) dogodila se juče na Obrenovačkom putu, neposredno pre skretanja za selo Korman kod Šapca, prema rečima očevidaca, odigrala se u svega nekoliko sekundi.

Kako tvrde ljudi koji su se zatekli na mestu tragedije, do udesa je došlo nekoliko metara pre skretanja za selo Korman.

WhatsApp Image 2026-03-08 at 18.46.56 (1) copy.jpg
Nastradale majka i ćerka Foto: Privatna arhiva

- Jedno vozilo nalazilo se ispred "golfa" kojim je upravljala devojka, dok je žena bila suvozač. To vozilo koje je bilo ispred njih, htelo je da skrene za Korman. U tom trenutku devojka koja je vozila "golf", krenula je da ih obiđe - ispričao je jedan od očevidaca za Kurir.

Prema njegovim rečima, situacija je postala dramatična kada je devojka za volanom "golfa" primetila da iz suprotnog smera nailazi automobil marke "audi".

- Kada je videla da iz suprotnog smera dolazi "audi", pokušala je da se vrati u svoju traku. Međutim, "audi" je u tom trenutku naleteo i udario "golf" sa bočne strane, nije bilo šanse da se izbegne udarac - rekao je sagovornik.

U silovitom sudaru dve osobe koje su bile u "golfu", majka i ćerka, nastradale su na licu mesta.

Očevici kažu da su oštećenja na vozilima ogromna i da, kako tvrde, ukazuju da se automobili nisu kretali malim brzinama.

- Po oštećenjima na vozilima vidi se da se sigurno nije radilo o brzinama od 50 ili 60 kilometara na sat - naveo je sagovornik.

U ovoj nesreći povređene su još dve osobe iz "audija" koje su nakon ukazane prve pomoći prevezene u bolnicu gde im je pružena dalja medicinska pomoć.

- Povređeni su transportovani u zdravstvenu ustanovu radi daljih pregleda i zbrinjavanja. Reč je o muškarcu i ženi koji su zadobili teške povrede, ali su van životne opasnosti - naveo je izvor Kurira.

Istraga o tačnim okolnostima udesa je u toku.

Ne propustiteHronikaOVO SU MAJKA (49) I ĆERKA (25) KOJE SU STRADALE KOD ŠAPCA! Poznato kako je došlo do udesa sa "audijem", ćerka pokušala da izbegne sudar pa poginula u trenu FOTO
majka i cerka.jpg
HronikaJOŠ JEDNA TRAGEDIJA KOD ŠAPCA! U drugoj saobraćajnoj nesreći život izgubio motociklista!
IMG_20260304_202230.jpg
HronikaU STRAVIČNOJ NESREĆI KOD ŠAPCA POGINULE MAJKA I ĆERKA: Najnoviji detalji tragedije koja je potresla sve!
8fa11cc3-fdd5-422d-8e64-fc86283a4172.jpg
HronikaPRVE SLIKE S MESTA STRAVIČNE NESREĆE KOD ŠAPCA: Na Dan žena poginule žena (49) i devojka (25), dvoje prevezeno u bolnicu (foto)
IMG-20241028-WA0194.jpg