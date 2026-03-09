Slušaj vest

Devetogodišnji dečak D. K., koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Sjenici, trenutno je stabilno i njegovo stanje se iz dana u dan popravlja na Institutu za majku i dete u Beogradu.

Dok se mališan uspešno oporavlja i ide ka potpunom ozdravljenju, Viši sud u Novom Pazaru odredio je pritvor do 30 dana A. K. (25), osumnjičenom da je "škodom" pri velikoj brzini na trotoaru usmrtio dečakovu majku i sestru.

1/6 Vidi galeriju Tragedija u Sjenici: Teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule majka i ćerka Foto: RINA, Društvene Mreže, RINA

Podsećamo, tragedija se dogodila 3. marta oko 21.15 časova, kada je osumnjičeni A. K., upravljajući automobilom "škoda" neprilagođenom brzinom, izgubio kontrolu, izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario 44-godišnju ženu i njeno dvoje dece.

Osumnjičeni A. K. saslušan je u tužilaštvu, a na teret mu se stavlja teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti i precizna brzina kretanja vozila u trenutku udara.

Ispraćene na večni počinak