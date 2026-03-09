Slušaj vest

- M.M. i njena ćerka V.M. bile su tog dana u kupovini u Šapcu, tim putem su se vraćale ka Obrenovcu, gde ih je čekao suprug žene, odnosno otac V.M. Nažalost, došlo je do jezivog udesa, otac je pokušao da ih dobije na telefon, međutim, ubrzo je primio poziv od policije - kaže izvor Kurira i dodaje da je mlada devojka bila pred udajom, pa je tragedija dodatno potresla sve koji su ih poznavali.

- Oni su divna porodica, spremali su ćerki svadbu, radovali su se tome, a sada spremaju dve sahrane, svi su van sebe... - rekao je poznanik porodice.

Nastradale majka i ćerka Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, tragedija se dogodila juče prilikom pokušaja preticanja na Obrenovačkom putu, u blizini skretanja za selo Korman.

Kako se nezvanično saznaje, za volanom automobila marke "golf" bila je dvadesetpetogodišnja V.M., dok je na mestu suvozača sedela njena majka M.M.

U jednom trenutku je pokušala da obiđe vozilo koje je bilo ispred njih, ali je iz suprotnog smera naišao "audi", nakon čega je došlo do silovitog sudara.

- Udar je bio toliko jak da su majka i ćerka nastradale na licu mesta, dok su muškarac i žena koji su se nalazili u "audiju" zadobili teške povrede i prevezeni su u šabačku bolnicu - podseća izvor.

Nesreća se dogodila oko 14.30 časova, a oba vozila su od siline udara gotovo potpuno uništena.

O slučaju je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu, koje će utvrditi sve okolnosti tragedije.