U zajedničkoj akciji Sektora poreske policije, Operativnog odeljenja Kragujevac i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova , po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu , lišeno je slobode lice iz Aranđelovca , zbog sumnje da je izvršilo krivična dela - nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe .

Pripadnici nadležnih organa otkrili su i zaplenili naftne derivate u količini od 1.100 litara, bez propisane dokumentacije o poreklu, koji su pronađeni prilikom pretresa na adresi prebivališta osumnjičenog a za koje postoji osnovana sumnja da su bili namenjeni stavljanju u dalji promet, odnosno prodaji nepoznatim licima.