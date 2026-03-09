Slušaj vest

U zajedničkoj akciji Sektora poreske policije, Operativnog odeljenja Kragujevac i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu, lišeno je slobode lice iz Aranđelovca, zbog sumnje da je izvršilo krivična dela - nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe.

Pripadnici nadležnih organa otkrili su i zaplenili naftne derivate u količini od 1.100 litara, bez propisane dokumentacije o poreklu, koji su pronađeni prilikom pretresa na adresi prebivališta osumnjičenog a za koje postoji osnovana sumnja da su bili namenjeni stavljanju u dalji promet, odnosno prodaji nepoznatim licima.

Uhapšeno lice će nakon podnošenja zajedničke krivične prijave, biti sprovedeno Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu.

Ne propustiteHronikaU BEOGRADU UHAPŠEN BEGUNAC (40)! Zakupio hangar u Beogradskoj ulici - evo šta mu je sve policija pronašla u šteku (FOTO/VIDEO)
hapšenje.jpg
HronikaLOZNIČKA POLICIJA U NEVERICI: Krio 3.900 litara naftnih derivata
loznicaps-loznica.jpg
HronikaPRIVEDEN SRBIN U LEPOSAVIĆU: Pokušao da prošvercuje 400 litara goriva
kosovska-policija.jpg
Hronika(FOTO) BRODOVI NA DUNAVU: U Gradištu zaplenjeno više od 8 TONA NAFTE!
brod-nafta.jpg