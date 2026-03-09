OTKRIVENO ILEGALNO SKLADIŠTE NAFTE U ARANĐELOVCU: Poreska policija i MUP zaplenili 1.100 litara akciznih proizvoda!
U zajedničkoj akciji Sektora poreske policije, Operativnog odeljenja Kragujevac i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu, lišeno je slobode lice iz Aranđelovca, zbog sumnje da je izvršilo krivična dela - nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe.
Pripadnici nadležnih organa otkrili su i zaplenili naftne derivate u količini od 1.100 litara, bez propisane dokumentacije o poreklu, koji su pronađeni prilikom pretresa na adresi prebivališta osumnjičenog a za koje postoji osnovana sumnja da su bili namenjeni stavljanju u dalji promet, odnosno prodaji nepoznatim licima.
Uhapšeno lice će nakon podnošenja zajedničke krivične prijave, biti sprovedeno Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu.