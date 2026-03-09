U Nišu je uhapšena žena zbog poreske prevare koja je oštetila budžet Srbije za 15.489.000 dinara.
NIŠLIJKA UHAPŠENA ZBOG PORESKE PREVARE: Prodavala kozmetiku, oštetila državni budžet za 15 i po miliona!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Poreskom policijom u ovom gradu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su O. R. (51) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršila krivična dela poreska utaja, poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i nedozvoljena trgovina.
Ona se sumnjiči da je, tokom 2024. i 2025. godine, kao fizičko lice i bez odgovarajuće dozvole, kupcima u Srbiji prodavala i putem kurirskih službi slala kozmetičke proizvode koje je prethodno nabavila u većoj količini.
Na ovaj način je, kako se sumnja, oštetila budžet Srbije za više od 15.489.000 dinara.
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena osnovnom javnom tužiocu u Nišu.
