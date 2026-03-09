Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Poreskom policijom u ovom gradu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su O. R. (51) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršila krivična dela poreska utaja, poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i nedozvoljena trgovina.

Ona se sumnjiči da je, tokom 2024. i 2025. godine, kao fizičko lice i bez odgovarajuće dozvole, kupcima u Srbiji prodavala i putem kurirskih službi slala kozmetičke proizvode koje je prethodno nabavila u većoj količini.

Na ovaj način je, kako se sumnja, oštetila budžet Srbije za više od 15.489.000 dinara.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

