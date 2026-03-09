Slušaj vest

Andrejeva majka, Sanja Simić, istakla je da je suđenje po njenom osećaju skrenulo sa pravog cilja.

- Nisam zadovoljna, zbog toga što mislim da ništa ne ide u pravcu u kom bi trebalo da ide. Oni su iskoristili zakonsko pravo i branili su se ćutanjem. Ja mislim da je to još jedan manevar njihov, verovatno čekaju prvo da vide šta ćemo mi reći, pa da odluče kako će da se brane. Ono što je najgore, sve se svelo na napad na Andreja koji apsolutno njemu ništa nije učinio, a ubijen je na najgori mogući način. Poražavajuće je i tužno - rekla je Sanja Simić po izlasku iz sudinice

Izjava Sanje Simić, majke ubijenog dečaka Izvor: Kurir

Majka ubijenog dečaka se potom dotakla teme narednog svedočenja i isključenja javnosti sa suđenja.

- 23. marta bi trebalo ja da svedočim. Veliko je razočaranje za nas to da je javnost isključena, pod izgovorom da se radi o zaštiti maloletnika. Mogu svakog maloletnika zaštititi inicijalima, kao što se uvek štitilo, ali baš da se vidi da pištolj nije tako lako dostupno oružje, dok nož jeste dostupno oružje i da su to predočili javnosti, mislim da bi poruka bila mnogo jača, nego što ćemo ponovo svi nešto nagađati - rekla je majka.

Otac ubijenog dečaka, Mića Simić, za medije je rekao da je njegov iskaz pred sudom bio iscrpan i mučan.

- Dao sam svoj iskaz koji je trajao nepunih dva sata. Praktično sam potvrdio ono što sam ranije govorio. Bilo je mučno, ali sve ono što sam trebao da kažem, rekao sam. Više od toga i ne mogu da kažem upravo zato što je suđenje zatvoreno za javnost - rekao je Mića i dodao:

Otac ubijenog dečaka iz Niške Banje i advokat nakon održanog suđenja Izvor: Kurir

- To što se roditelji dečaka ubice brane ćutanjem, još jedan je dokaz da smo mi u pravu, jednostavno, nema argumenata, zato se i brane ćutanjem. Mi smo bili protiv toga da javnost bude isključenja, zato što bi javnost tako mogla videti pravu istinu. Žao nam je zbog toga, ali sud je tako odlučio - istakao je Mića Simić.

I advokat oštećene porodice, Saša Knežević, potvrdio je stav porodice.

- Nije nam jasno kako se ovim što je javnost isključena štiti interes oštećenih, ali poštovaćemo tu odluku suda. Ono što mogu da kažem samo jeste da su se roditelji dečaka ubice branili ćutanjem, a saslušan je, kao što je već rekao, samo Mića Simić.