Carinski službenici na Aerodromu Nikola Tesla zaplenili su 1.100 memorijskih kartica i 40 paklica cigareta, koje vrede čitavo bogatstvo
ŠOK ZAPLENA NA BEOGRADSKOM AERODROMU: Pogledajte šta je nađeno u izgubljenom prtljagu (foto)
Carinski službenici su 7. marta 2026. godine na graničnom prelazu Aerodrom Nikola Tesla, privremeno zadržali 1.100 memorijskih kartica i fleš memorija, kao i 40 paklica cigareta, čija je vrednost procenjena na preko 9.000 američkih dolara.
Slučaj je otkriven tokom kontrole izgubljenog prtljaga, koji je putnik došao da preuzme.
Zaplenjena roba na aerodromu Nikola Tesla Foto: Carina Srbije
U njegovim koferima je tada pronađeno 500 memorijskih kartica i 600 fleš memorija robne marke "Kingstone" i 40 paklica cigareta stranog porekla.
Krijumčarena roba će biti zadržana do okončanja sudskog postupka.
