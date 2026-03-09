Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su D. P. (20), M. B. (20) i V. R. (20) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su, tokom vikenda, u noćnim satima, u Dositejevoj ulici u Kraljevu, napali tinejdžera (15) i zadali mu više udaraca rukama i metalnom palicom.

Povređeni maloletnik je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu.