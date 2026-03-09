Tinejdžer (15) zadobio teške povrede nakon brutalnog napada u noći tokom vikenda u Dositejevoj ulici, policija brzo identifikovala i privela trojicu osumnjičenih
Policijska uprava
METALNOM PALICOM PRETUKLI TINEJDŽERA (15) U KRALJEVU! Trojica mladića odmah uhapšena
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su D. P. (20), M. B. (20) i V. R. (20) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda u saizvršilaštvu.
Oni se sumnjiče da su, tokom vikenda, u noćnim satima, u Dositejevoj ulici u Kraljevu, napali tinejdžera (15) i zadali mu više udaraca rukama i metalnom palicom.
Povređeni maloletnik je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu.
Osumnjičenima D. P. i M. B. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, dok će V. R., uz krivičnu prijavu, biti priveden istom tužilaštvu.
Reaguj
Komentariši