Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su D. P. (20), M. B. (20) i V. R. (20) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su, tokom vikenda, u noćnim satima, u Dositejevoj ulici u Kraljevu, napali tinejdžera (15) i zadali mu više udaraca rukama i metalnom palicom.

Povređeni maloletnik je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu.

Osumnjičenima D. P. i M. B. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, dok će V. R., uz krivičnu prijavu, biti priveden istom tužilaštvu.

