PRIJEPOLJE – Sedamdesettrogodišnji muškarac iz sela Kosatica, kod Prijepolja, nastradao je danas popodne nakon što je na svom imanju pokušavao da ugasi požar koji je zahvatio niskorastinje.

- Nesreća se dogodila dok je stariji muškarac čistio i raspremao svoje imanje, kada se vatra na otvorenom prostoru otela kontroli. U pokušaju da ugasi požar, najverovatnije je došlo do gušenja usled gustog dima - potvrđeno je za agenciju RINA.

Kako se nezvanično saznaje, požar je zahvatio nisko rastinje na njegovom imanju, a okolnosti pod kojima je došlo do tragedije biće utvrđene nakon uviđaja nadležnih službi.

Kurir.rs/RINA

