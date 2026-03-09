Slušaj vest

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata državljaninu Srbije I.T. zbog sumnje da je počinio produženo krivično delo falsifikovanje novca.

Iz tužilaštva su saopštili da se osumnjičeni tereti da je 6. i 7. marta ove godine u Podgorici, nakon naručivanja hrane putem aplikacije za dostavu, u dva navrata dostavljačima jedne kompanije predao falsifikovane novčanice.

„Osumnjičeni I.T. se tereti da je dana 6. i 7. marta 2026. godine, nakon poručivanja hrane putem aplikacije za dostavu, dostavljačima kompanije ‘G.’ u dva navrata predao falsifikovane novčanice u apoenu od po 50 evra, iako je znao da se radi o falsifikovanom novcu“, navodi se u saopštenju.

Tužilaštvo je, kako su pojasnili, donelo odluku o zadržavanju zbog opasnosti od bekstva, ali i mogućnosti da osumnjičeni ponovi krivično delo.