U Subotici se u sedam dana dogodilo sedam saobraćajki, a dve osobe su teže povređene. Policija isključila 35 vozača, šest zadržano zbog alkohola.
Hronika
U SUBOTICI ZA 7 DANA 7 SAOBRAĆAJKI. DVOJE TEŠKO POVREĐENO: Isključeno 35 vozača, 6 pijanih zadržano u policiji
Slušaj vest
Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda, od 2. do 8. marta, 2026 godine.
U tri saobraćajne nezgode, dve osobe su teže povređene i jedna osoba je lakše povređena, dok je u četiri saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 84 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdat je 741 prekršajni nalog i iz saobraćaja je isključeno 35 vozača, od kojih je za šest vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 12 intervencija.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši