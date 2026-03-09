Slušaj vest

Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda, od 2. do 8. marta, 2026 godine.

U tri saobraćajne nezgode, dve osobe su teže povređene i jedna osoba je lakše povređena, dok je u četiri saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 84 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdat je 741 prekršajni nalog i iz saobraćaja je isključeno 35 vozača, od kojih je za šest vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 12 intervencija.

