Večeras je došlo do požara kod severne tribine stadiona "Karađorđe" u Novom Sadu. 

Naime, kako prenosi Instagram stranica "193ns_rs" zapalio se dimnjak na ugostiteljskom objektu pored. 

Izgoreo je i deo plafona u objektu. Na licu mesta nalaze se dva vatrogasna vozila, dok stanje učesnika trenutno nije poznato. 

Uviđajem će biti poznati više informacija. 

Kurir.rs

