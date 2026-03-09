Večeras je izbio požar kod stadiona Vojvodine u Novom Sadu, gde je dimnjak ugostiteljskog objekta zapaljen. Vatrogasci su na terenu
Stadion Vojvodine
POŽAR KOD STADIONA VOJVODINE U NOVOM SADU Buktinja kod severne tribine, više vatrogasnih ekipa na terenu: Evo šta se zapalilo! (VIDEO)
Slušaj vest
Večeras je došlo do požara kod severne tribine stadiona "Karađorđe" u Novom Sadu.
Naime, kako prenosi Instagram stranica "193ns_rs" zapalio se dimnjak na ugostiteljskom objektu pored.
Izgoreo je i deo plafona u objektu. Na licu mesta nalaze se dva vatrogasna vozila, dok stanje učesnika trenutno nije poznato.
Uviđajem će biti poznati više informacija.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši