U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su O. S. (64), bivšeg direktora jedne osnovne škole u Novom Sadu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Takođe, uhapšeni su i Đ. K. (69), Z. T. (54), N. R. (59) i N. L. (56), dok se za jednom osobom intenzivno traga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju.

Sumnja se da je O. S., kao direktor osnovne škole, od 2017. do 2018. godine, iskoristio službeni položaj i naložio isplatu novčanih sredstava u iznosu od oko 2.641.499 dinara za radove na objektu te škole, iako je znao da radovi nisu u potpunosti izvedeni.

Ostali osumnjičeni terete se da su kao lica angažovana od privrednih subjekata koji su izvodili radove, pomogli O. S. u izvršenju krivičnog dela na taj način što su sačinjavali, potpisivali i overavali tehničku dokumentaciju neistinite sadržine, na osnovu koje je izvršena isplata.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

