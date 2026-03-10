Slušaj vest

Prava drama odigrala se sinoć u Obrenovcu ispred kuće Dragana P., zatvorenika koji je kaznu izdržavao u kućnim uslovima bez elektronskog nadzora, a kako Kurir nezvanično saznaje, do incidenta je došlo kada je tinejdžer (17) došao ispred njegove kuće, nakon čega je najpre izbila svađa.

Prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, maloletnik se u tom trenutku nalazio ispred kuće zatvorenika i snimao telefonom.

- Tinejdžer je radio nešto nalik vežbama ispred kuće tog robijaša i snimao se telefonom. U jednom trenutku robijaš i još jedan muškarac izleteli su iz kuće, pa je prvo izbila svađa među njima. Posle rasprave su tinejdžera ubacili u vozilo i nastavili da se prepiru - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Prema našim saznanjima, robijaš je sa saučesnikom oteo tinejdžera i automobilom ga potom odvezao nekoliko kilometara dalje, gde su ga i zlostavljali.

- Dragan P. je ščepao dečaka za vrat i udarcem u lice ga primorao da uđe u automobil - navodi naš izvor.

Kako dodaje isti sagovornik, nasilje se nastavilo i tokom vožnje.

- Tokom vožnje nastavio je da ga zlostavlja, udarajući ga laktom i pesnicama u predelu oka i lica, uz jezive pretnje - otkriva sagovornik.

Navodno su osumnjičeni maloletnika odvezli nekoliko kilometara od kuće, gde su nastavili da ga maltretiraju. Brzom i koordinisanom akcijom policije PU Beograd i PS Obrenovac osumnjičeni su ubrzo locirani i uhapšeni. Kako saznajemo, incident se dogodio sinoć oko 22 sata.

- Nakon prijave jednog od očevidaca užasa, policija je odmah pokrenula intenzivnu potragu i u kratkom roku locirala osumnjičene. Usledila je brza akcija hapšenja, a maloletnik je pronađen i zbrinut - navodi sagovornik i ističe:

- Trenutno se utvrđuje stepen povreda koje je tinejdžer zadobio, ali ono što je bitno jeste da je on u svesnom stanju - dodaje naš izvor.

Motiv će se tek utvrditi, istraga je u toku, a protiv osumnjičenih će, kako se očekuje, biti podnete krivične prijave za otmicu i nasilje. Policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog slučaja, a o svemu je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.