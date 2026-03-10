Slušaj vest

Na Voždovcu je došlo do ozbiljnog incidenta u kojem je M. R. (55) zadobio ubodne rane nakon verbalnog i fizičkog sukoba na jednom parkingu.

Prema prvim informacijama, povod za sinoćni napad bila je banalna čarka u saobraćaju koja je prerasla u brutalno nasilje.

Incident se dogodio tokom noći kada je, nakon nesuglasica u vožnji, grupa muškaraca zaustavila vozila na parkingu. Nakon razmene oštrih reči, došlo je do tuče, a situacija je eskalirala kada je jedan od učesnika potegao hladno oružje.

"Napadač je u jednom trenutku izvukao sečivo i naneo M. R. povrede u predelu ruke i noge", navodi izvor blizak istrazi.

Povređeni muškarac je odmah transportovan u Institut za ortopediju Banjica, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Njegovo trenutno stanje nije u potpunosti poznato, ali se nezvanično saznaje da nije životno ugrožen.

Istraga u toku

Policija je ubrzo nakon incidenta obavila uviđaj i saslušala povređenog M. R., kao i njegovog prijatelja koji je bio svedok događaja. Obojica su potvrdila da je napadu prethodila svađa u saobraćaju sa njima nepoznatim licima.

Pripadnici MUP-a intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku napadača koji su pobegli sa lica mesta.