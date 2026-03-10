Slušaj vest

U nemačkom gradu Ratingenu uhapšen je državljanin Srbije (34) zbog sumnje da je učestvovao u organizovanom švercu 12 tona kokaina iz Južne Amerike, čija se vrednost procenjuje na oko 100 miliona evra.

- Sumnja se da je uhapšeni muškara vođa organizovane kriminalne grupe i da je u pitanju jedan od moćnijih narko-bosova, rodom iz Srbije - navode nemački mediji.

Istražitelji su, kako dalje navode, pratili osumnjičenog do njegove vile u Ratingenu jer su dobili dojavu iz inostranstva. Prema navodima javnog tužilaštva u Diseldorfu, istražitelji su dešifrovale takozvane kripto četove, odnosno poruke sa zaštićene aplikacije za komunikaciju navodnih kriminalaca.

- Istražitelji su analizirali razgovore i zaključili da bi ukupno pet osoba moglo biti umešano u trgovinu drogom. Međutim, uspeli su da identifikuju samo jednu od njih - muškarca uhapšenog u Ratingenu. Identiteti četvorice osumnjičenih ostaju nepoznati istražiteljima. Od uhapšenog muškarca zaplenjena je luksuzna roba vredna 800.000 evra, uključujući dva "lambordžinija" i slike - pišu lokalni mediji i dodaju da se sumnja da vila u Ratingenu nije bila jedina meta pretresa.

- Pretraženo je ukupno 16 nekretnina, a prema policijskim podacima, od rođaka osumnjičenog narko-bosa je oduzeta imovina vredna skoro 15 miliona evra - dodaju.

Uadar na mafiju

Ministar unutrašnjih poslova Severne Rajne-Vestfalije Herbert Rojl (CDU) zadovoljan je uspehom istrage.

- Narko-bosovi ne bi trebalo da se osećaju previše sigurno. Zaplene imovine u milionima nisu slučajnost, već rezultat napornog, pedantnog istražnog rada - rekao je ministar i dodao: