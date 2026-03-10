Slušaj vest

Tragedija koja se juče dogodila u selu Kosatica na Zlataru meštane je ostavila bez reči. Krčenje imanja završilo se smrću domaćina (73).

Sve se dogodilo, pričaju meštani sela, kada je ovaj planinac krčio imanje nadaleko od kuće i palio strnjiku. Vetar je, pretpostavljaju, proširio vatru, koja je zahvatila suvu travu i nisko rastinje. U tim trenutcima nesrećni čovek našao se u čudu, pa je pokušao nekako da savlada plamen i ugasi vatru, ali na žalost nije uspeo.

Po priči njegovih komšija, najverovatnije ga je dim ugušio, ali tačan uzrok nesreće i okolnosti pod kojima se sve dogodilo znaće se nakon izveštaja nadležnih službi.

Dan nakon tragedije u ovom selu svi su nemi, i kažu da ne pamte da se nešto ovako dogodilo u skorije vreme.

- Jesu i godine i sve, ali džaba, sudbina je takva - kažu u selu.

Sahrana nesrećnog gorštaka biće sutra na groblju u Kosatici.

Nastradao na svom imanju

Sedamdesettrogodišnji muškarac iz sela Kosatica, kod Prijepolja, nastradao je juče popodne nakon što je na svom imanju pokušavao da ugasi požar koji je zahvatio nisko rastinje.

- Nesreća se dogodila dok je stariji muškarac čistio i raspremao svoje imanje, kada se vatra na otvorenom prostoru otela kontroli. U pokušaju da ugasi požar, najverovatnije je došlo do gušenja usled gustog dima - potvrđeno je za agenciju RINA.

Kako se nezvanično saznaje, požar je zahvatio nisko rastinje na njegovom imanju, a okolnosti pod kojima je došlo do tragedije biće utvrđene nakon uviđaja nadležnih službi.