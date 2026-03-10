Slušaj vest

Dragan P. (33) iz Obrenovca koji je sinoć uhapšen zbog sumnje da je sa saučesnikom Slađanom M. (50), oteo i mučio maloletnika (14), u trenutku izvršenja ovog krivičnog dela bio je u kućnom zatvoru zbog krađe.

Kako Kurir saznaje, Dragan P. je osuđen na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela krađa u saizvršilaštvu.

- Kaznu trenutno služi kod kuće, pošto mu je sud izrekao godinu dana kućnog zatvora bez elektronskog nadzora - objašnjava izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Kako smo već pisali, osumnjičeni Dragan P. je sinoć, dok je služio zatvorsku kaznu kod kuće, počinio drugo, mnogo teže krivično delo zbog čega je iste večeri uhapšen. Do otmice i mučenja je došlo kada je, navodno, napadnuti tinejdžer (14) došao ispred kuće Dragana P. i snimao telefonom.

- Tinejdžer je radio nešto nalik vežbama ispred kuće tog robijaša i snimao se telefonom. U jednom trenutku robijaš i još jedan muškarac izleteli su iz kuće, pa je prvo izbila svađa među njima. Posle rasprave su tinejdžera nasilno ubacili u automobil i nastavili da ga maltretiraju - kaže izvor Kurira i dodaje da su dvojica osumnjičenih maloletnika odvezla nekoliko kilometara dalje.

- Dragan P. je ščepao dečaka za vrat, šamarao ga je i udarao po telu pesnicama i laktovima - navodi naš izvor i dodaje da je maloletnik posle torture upućen na lekarski pregled kako bi se utvrdio tačan stepen povreda.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu i utvrđuje se motiv sumanutog napada na maloletnika.