U nastavku suđenja za ubistvo pevačice Jelene Marjanović pred Višim sudom u Beogradu danas je svedočio Miloš Marjanović, rođeni brat optuženog Zorana Marjanovića, i izjavio da ostaje pri svemu što je ranije rekao o kobnom danu kada je njegova snaja nestala na nasipu u Crvenki kod Borče.

Jelena Marjanović Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva

Miloš Marjanović je, podsetimo, ispričao da ga je brat 2. aprila 2016. godine pozvao telefonom i rekao da Jelene nema.

- Delovao je zabrinuto. Rekao je da je otišao na nasip sa Jelenom i detetom, da je ona otišla da trči i da je nema, da ne može da je pronađe. Odgovorio sam mu da je otac otišao mojim kolima do prodavnice i da ćemo doći čim se vrati - naveo je ranije u iskazu Miloš Marjanović, koji je danas potvrdio da ostaje pri svemu što je ranije rekao.

Miloš Marjanović Foto: Dragana Udovičić

Na pitanje sudije da li su on i brat bliski, svedok je tada odgovorio potvrdno.

- Bliski smo, on je porodičan čovek, normalno brine za porodicu - rekao je on tada.

Sudija ga je potom upitala da li se zabrinuo kada je dobio poziv.

- Nisam još shvatao ozbiljnost situacije, bio sam umereno zabrinut - odgovorio je.

On je ranije objasnio da je Zorana, Jelenu i njihovu ćerku poslednji put video zajedno u kući tog dana, nakon čega su otišli na nasip kako bi Jelena trčala. Posle telefonskog poziva, Miloš je sa ocem otišao na mesto gde je Zoran čekao sa njihovom tada petogodišnjom ćerkom.

Zoran Marjanović došao danas u Palatu pravde sa sinom i advokatom Foto: Kurir/T.V.

- Kada smo otac i ja stigli, Zoran je tamo bio sa detetom. Ona tada nije shvatala šta se dešava, ali jeste bila zabrinuta - rekao je svedok.

Kako je objasnio, Zoran i njihov otac su potom odvezli devojčicu kući, dok su ostali nastavili potragu. Ubrzo im se pridružio i prijatelj, a o nestanku je obaveštena i policija.

Tokom ranijeg svedočenja, a na pitanje jednog od branilaca, advokata Aleksandra Zarića, da li je primetio da je Zoran bio krvav, blatnjav ili mokar, Miloš je odgovorio kratko:

- Nije bio ni krvav ni blatnjav ni mokar.

Inače, Zoranov sin iz prvog braka, Uroš Marjanović, i danas je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne svedoči.

Zoranova snaja, supruga Miloša Marjanovića, nije se pojavila na današnjem ročištu iako je uredno pozvana, jer kako je rečeno u sudu, ima neodložne poslovne obaveze.

Podsetimo, Zoran Marjanović je jedini optuženi za ubistvo pevačice Jelene Marjanović i godinama negira krivicu.

- Ostajem pri svom iskazu. Apsolutno nisam kriv za delo koje mi se stavlja na teret, ali mislim da nema potrebe da se ponavljam, ne zbog inata, nego sam psihički izmoren. Nemam više snage, sve sam rekao i stojim iza svega - rekao je ranije optuženi Marjanović kada je suđenje krenulo iznova.

Inače, on je danas došao u Palatu pravde sa svojim sinom Urošem i advokatima.