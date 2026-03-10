Slušaj vest

Do teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u mestu Korman kod Šapca kada su život izgubile majka M.M. (49) i ćerka V.M. (25), dok su dve osobe iz drugog automobila povređene, došlo je, kako Kurir saznaje nakon završene istrage nadležnog tužilaštva, usled preticanja "golfa" kojim je upravljala V.M.

- Do saobraćajne nezgode došlo je usled sudara dva putnička vozila, do kojeg je došlo tokom radnje preticanja koju je vršila V. M. kao vozač putničkog motornog vozila marke „golf“. Nakon izvršenog uviđaja od strane javnog tužioca utvrđeno je da je za konkretnu saobraćajnu nezgodu odgovorna V. M. - kažu za Kurir iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Nastradale majka i ćerka Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, do nesreće je došlo 8. marta oko 14.30 časova kada su se sudarila dva putnička vozila marke "golf" i "audi", a kako je potvrđeno iz nadležnog tužilaštva, prema dosadašnjim rezultatima istrage, do udesa je došlo tokom radnje preticanja.

Prema ranijim informacijama, u automobilu "golf" nalazile su se majka i ćerka koje su od zadobijenih povreda preminule na licu mesta, dok su muškarac i žena iz "audija" povređeni i prevezeni u Opštu bolnicu u Šapcu.

Sudar se dogodio na lokalnom putu kod skretanja za Korman, a prema prvim informacijama došlo je do direktnog sudara nakon što je jedno vozilo prilikom preticanja prešlo u suprotnu saobraćajnu traku.

Porodica i prijatelji stradalih i dalje su u šoku zbog tragedije, a kako smo ranije pisali, majka i ćerka su se tog dana vraćale iz Šapca ka Obrenovcu kada je došlo do kobnog sudara.