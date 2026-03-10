Slušaj vest

Direktor Ekonomsko-trgovinske škole u Vranju rekao je za Kurir povodom smrti učenika četvrte godine (18), koji je sinoć iznenada preminuo u sportskoj sali tokom fudbala, da su svi skrhani i van sebe zbog tragedije koja ih je zadesila.

Dečak je nakon nastave igrao fudbal u fiskulturnoj sali, koja se nakon nastave iznajmljuje za rekreativne aktivnoti, kada mu je naglo pozlilo. Nažalost, agonija je završena tragičnim ishodom.

Ekonomsko-trgovinska škola u Vranju Foto: Instagram/tv.vranjska.plus

- Ne znam šta da kažem, ovo je velika tragedija. Dečak je učenik četvrtog razreda naše škole, ali se sve dogodilo nakon nastave, dok je igrao fudbal sa prijateljima. On se redovno rekreativno bavio sportom, pa je tako i sada došao na zakazani termin na fudbal. Odjednom mu se slošilo, seo je na klupu sa strane i pokušao da dođe sebi. Igrom slučaja u sali se na fudbalu te večeri našao i lekar urgentne medicine koji mu je odmah pružio prvu pomoć. Zvali su Hitnu pomoć, koja je jako brzo došla. Sve vreme tokom transporta do bolnice, kao i u bolnici, lekari su pokušavali da reanimiraju dečaka. Mežutim, nije mu bilo spasa - kaže potreseni direktor škole u Vranju.

Kako je dodao, roditelji tinejdžera skrhani su bolom i ne mogu da veruju šta se dogodilo.

- Upravo sam bio u kući dečaka, da izjavim saučešće roditeljima.On je bio sportski tip, nije pio, nije pušio, nikada nije imao nikakv zdravstveni problem. Kažu mi: "Pre mesec dana smo mu slavili punoletstvo, a sad spremamo sahranu". Velika tragedija, ovim putem još jednom da izjavljujem saučešće porodici u ime nastavnog kadra Ekonomsko-trgovinske škole koju je dečak pohađao. Svi smo u velikom šoku i bolu - rekao je direktor vranjske srednje škole.