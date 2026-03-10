Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Obrenovac uhapsili su D. P. (33) i S. M. (50) zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo protivpravno lišenje slobode.

- Oni se sumnjiče da su sinoć u Belom Polju, uz upotrebu fizičke sile, uvukli četrnaestogodišnjaka u vozilo, potom se odvezli do obližnje deponije gde su ga nekoliko puta udarili, a zatim vratili - piše u saopštenju.

Policija ih je ubrzo uhapsila i po nalogu nadležnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu određeno im je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u tužilaštvo.

Podsetimo, Dragan P. (33) je u trenutku izvršenja krivičnog dela bio u kućnom pritvoru u kom je izdržavao jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog ranije počinjene krađe, a u trenutku novog izvršenja krivičnog dela bio je pod dejstvom alkohola.

Kako saznajemo, osumnjičeni Dragan P. i njegov saučesnik Slađan M. (50) su se pre napada na maloletnika opijali.

- Sve se desilo ispred kuće Dragana P. sinoć oko 22 sata. Pretpostavlja se da su njih dvojica pila alkohol kada su ugledali dečaka ispred kuće kako snima telefonom. Zbog čega je to toliko zasmetalo osumnjičenima za sada nije poznato - kaže izvor i dodaje da su Dragan P. i Slađan M. naterali dečaka da uđe u auto i odvezli su ga na deponiju.