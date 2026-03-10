Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv S. N. (68) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nezakonit lov, ubijanje i zlostavljanje životinja i uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra.

- On se sumnjiči da je u prethodnom periodu postavio mreže i zamke obložene lepkom kojima je hvatao ptice, a pretresom stana koji koristi policija je pronašla kaveze sa 57 divljih ptica zaštićenih vrsta - piše u saopštenju PU Niš.

Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

