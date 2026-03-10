Slušaj vest

Odbrana Miodraga Perića (39) iz Šainovca, koji je 28. decembra 2020. godine "golfom" usmrtio mladića Željka Ristića (19), zatražila je oslobađajuću presudu nakon što je dodatnim veštačenjem u završnici ponovnog suđenja u Višem sudu u Nišu, utvrđeno da se kobne noći nalazio na mestu suvozača, a ne vozača.

On je optužen da je vozeći "golf 2" sa 2,27 promila alkohola u krvi, usmrtio pešaka Željka Ristića iz Šainovca. Tužilaštvo je, pak, u završnoj reči ostalo pri navodima optužnice koja tereti Perića za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Miodrag Perić je negirao da je bio za volanom automobila koji je usmrtio Željka Ristića i krivicu za tešku nesreću pokušavao da prebaci na Marka Disića koji je, prema navodima optužnice, bio suvozač.

Foto: Kurir/M.S.

Perić je u prvostepenom postupku bio oslobođen krivice, ali je Apelacioni sud u NIšu prilikom odlučivanja po žalbama vratio predmet na ponovno suđenje u toku kojeg je naloženo dodatno trasološko veštačenje unutrašnjosti vozila i garderobe učesnika, budući da je Disić, koji je po optužnici sedeo na mestu suvozača, imao na trenerici tragove povraćanja Perića sa desne strane.

- Uporedna analiza svih činjenica i podataka potpuno pouzdano upućuje na zaključak da se u trenutku povraćanja Miodrag Perić nalazio na mestu suvozača, dok se suvozač Marko Disić, sa odećom koja je analizirana, nalazio na mestu vozača – izjavio je veštak dr Ivan Stojanović, predstavnik komisije veštaka Zavoda za sudsku medicinu iz Niša koja je radila ovu ekspertizu.

On je objasnio da je izvršena analiza svih tragova i dokaza koji su prikupljeni u toku dosadašnjeg postupka prilikom donošenja ovakvog nalaza.

Kontradiktornosti

Na pitanje javnog tužioca Aleksandra Kaličanina nije li kontradiktorno da tvrdi da je Disić vozio ako na mestu vozača nije nađena njegova DNK, dr Stojanović je rekao da je nedvosmisleno rekao da se Perić nalazio na mestu suvozača u trenutku povraćanja, a svedok Marko Disić na mestu vozača.

- Naš zadatak nije bio da utvrđujemo ko je vozio nego ko se gde nalazio u trenutku povraćanja. Nigde nismo reklo da je jedan ili drugi vozio auto, što bi izlazilo iz okvira našeg veštačenja. S obzirom na iskaz Disića iz postupka “da se povraćanje odigralo tokom vožnje”, definitivan zaključak ostavljamo na ocenu sudu – rekao je dr Stojanović.

Tužilac Kaličanin je i posle svega ostao pri završnoj reči, datoj na prethodnom suđenju, u kojoj je, da podsetimo, za Perića zatražio najmanje 13 godina zatvora. On je rekao da su “novi dokazi” koji su se čuli danas, ustvari prošireni nalaz veštačenja urađenog na prvom suđenju, koje je cenio i Apelacioni sud u Nišu.

Foto: Kurir/M.S.

- Veštak koji je danas ispitan nije odgovorio na pitanje tužilaštvao o tome kako na mestu vozača nema DNK Disića. DNK je konstantna činjenica, a tragovi povraćanja su promenljiva kategorija jer dolazi do pomeranja nogu u levo i desno. Osnov je DNK veštačenje, rekao je Kaličanin u završnoj reči.

Advokat Milan Petrović, Perićev branilac, istakao je da su u toku postupka predlagali dokaze kako bi ukazali na grešku tužilaštva da je kao izvršilac krivičnog dela označena pogrešna osoba – Miodrag Perić, da je optužnica bazirana samo na izjavama nekoliko svedoka a da je sve ostale dokaze predložila odbrana.

- Ne postoji ni osnov sumnje da je okrivljeni upravljao vozilom u momentu nezgode. Materijalni tragovi a pre svega DNK ukazuju da je vozilom moglo da upravlja drugo lice odnosno suvozač. To je potvrđeno i nalazom veštaka koji je jasno naveo da se Disić nalazio na mestu vozača dok je Perić povraćao u vozilu sa mesta suvozača. Ne može da se prećutkuje glavni DNK trag nađen na ručici vozačevih vrata koji nesumnjivo pripada Disiću – rekao je Petrović. On je dodao da su pokušali da preusmere istragu na pravu stranu podnošenjem pritužbi i krivičnih prijava, ali da nažalost do toga nije došlo.

- Držali smo pogrešnog čoveka šest godina, oštećena porodica treba da sazna ko je izvršio ovo krivično delo. Molim sud da Miodraga Perića oslobodi odgovornosti za krivično delo – rekao je Petrović.

Presuda će biti izrečena 23.marta.

Optužnica

Perić se tereti da je izazvao udes u stanju potpune alkoholisanosti, krećući se nedozvoljenom brzinom od najmanje 70 kilometara na čas na deonici puta gde je dozvoljena brzina u naselju bila 50 kilometara. On je optužen da je prešao u suprotnu kolovoznu traku i potom udario u Ristića koji je ubrzo preminuo na licu mesta. Nakon toga je pobegao sa mesta nesreće. Perić se pred sudom sve vreme branio da je bio onesvešćen od alkohola a da je vozio Disić koji ga je navodno zbog toga prijavio policiji, dok je Disić odbacio sve optužbe nazvavši Perića „lažovom i sramotom za ljudski rod“.

Odbrana ističe da kada ga je Hitna pomoć kritične noći vozila u bolnicu iz Doljevca, gde je pronađen njegov automobil, Perić je padao sa nosila jer je bio toliko pijan da nije mogao ni da stoji a kamo li da u takvom stanju vozi.