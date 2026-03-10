Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, zbog istog dela, saslušana je i S. N. (26) iz Smedereva.

- Dvojica se sumnjiče da su učinili krivično delo razbojništvo u pokušaju, a devojka S.N. se sumnjići da im je pomogla u izvršenju krivičnog dela - kažu za Kurir iz tužilaštva i dodaju:

- Osumnjičeni I. M. i A. V. su se prilikom saslušanja koristili svojim zakonskim pravom da ne iznose odbranu, dok je osumnjičena S. N. iznela odbranu.

Nakon saslušanja osumnjičenima I. M. i A. V. je, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu odredio pritvor, zato što postoje okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na saizvršioca i svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Kako su potom rekli iz tužilaštva, u predstojećoj istrazi tužilaštvo će ispitati svedoke, preduzeti neophodna veštačenja i sve druge dokazne radnje u cilju utvrđivanja kompletnog činjeničnog stanja.

Podsetimo, dvojica razbojnika se sumnjiče da su, nakon višednevnih priprema i osmatranja kuće u kojoj živi šezdesetosmogodišnja žena, 27. februara, oko jedan sat posle ponoći, obili ormar sa strujomerom i isključili dovod struje, a zatim nasilno ušli u kuću, oborili ženu na pod i vezali je.

Pošto su dva sata bezuspešno vršili premetačinu po kući, tražeći novac, osumnjičeni su oko tri sata posle ponoći otišli, ostavivši vezanu ženu na podu.