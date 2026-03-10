U Negotinu uhapšen S. Ž. zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju opojnih droga, policija pronašla 730 grama marihuane.
UHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG DROGE: Policija pretresla kuću i stan u Negotinu, pronašli sve dokaze!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Negotinu uhapsili su S. Ž. (58) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Policija je prilikom pretresa kuće u okolini Negotina i stana u Negotinu koje osumnjičeni koristi pronašla oko 730 grama marihuane, sasušene stabljike marihuane i biljku kanabisa visine 16 centimetara - saopšteno je iz Policijske uprave Bor.
Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
