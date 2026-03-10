Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Negotinu uhapsili su S. Ž. (58) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Policija je prilikom pretresa kuće u okolini Negotina i stana u Negotinu koje osumnjičeni koristi pronašla oko 730 grama marihuane, sasušene stabljike marihuane i biljku kanabisa visine 16 centimetara - saopšteno je iz Policijske uprave Bor.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Ne propustiteHronikaPUNE RUKE POSLA ZA BORSKE SAOBRAĆAJCE: Iz saobraćaja isključili 6 vozača, svi bili mortus pijani!
alkos.jpg
HronikaU SUD STIGLE TRI ŽALBE NA OPTUŽNICU ZA SMRT DANKE ILIĆ: Istekao rok za odgovore, evo šta sud sada mora da uradi!
danka copy.jpg
StarsPOKOJNI LUIS DOBIO MURAL U NEGOTINU: Isplivale nove informacije o pevaču nakon 15 godina od smrti (FOTO)
luis.jpg
HronikaDILER IZ NEGOTINA ZAVRŠIO U PRITVORU: Policija mu pronašla drogu u kesama i paketićima!
Lisice Jelena Jerinić.jpg