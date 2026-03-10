Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Negotinu uhapsili su S. Ž. (58) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Policija je prilikom pretresa kuće u okolini Negotina i stana u Negotinu koje osumnjičeni koristi pronašla oko 730 grama marihuane, sasušene stabljike marihuane i biljku kanabisa visine 16 centimetara - saopšteno je iz Policijske uprave Bor.