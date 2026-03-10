Slušaj vest

- Moj suprug Niko je imao informaciju da može da bude ubijen. Posle napada na našeg sina Duška, kada mu je podmetnuta bomba ispod vozila i kada je ostao bez obe noge, rekao je da ćemo sve podrediti njegovom lečenju - ispričala je svedokinja pred sudom.

Niko Roganović Foto: Vijesti.me/ Svetlana Đokić

Ona je navela da je njen suprug godinama stvarao porodični biznis.

- Zajedno smo još 1982. godine otvorili hemijsku čistionicu, zatim ribarnicu i riblji restoran. Kasnije smo imali i piceriju, kao i nekoliko lokala koje smo izdavali. Imali smo i restoran u Beogradu - rekla je Roganović.

Prema njenim rečima, kako piše Dan, nakon što je Duško Roganović ranjen u eksploziji, Niko je odlučio da sav novac koji je čuvao ide za njegovo lečenje.

- Sećam se da mi je rekao da u kući ima određenu sumu novca u sefu i da sve treba dati Dušku za lečenje - kazala je ona.

Brdo para pod ključem

Svedokinja je dodala da je ključ od sefa kasnije dala sinu Dušku.

- Upoznala sam ga sa razgovorom koji sam imala sa Nikom i rekla mu da je njegov otac rekao da sav taj novac uzme kako bi mogao da se leči i da ima normalan život - navela je ona.

Kako je rekla, u sefu je bilo gotovo milion evra.

- Kada je Duško uzeo novac, u sefu je bilo oko 971.000 ili 972.000 evra. Ja sam od tog novca uzela između 10 i 15 hiljada - kazala je Roganović i dodala da je Duškovo lečenje trajalo godinama i da je porodica snosila ogromne troškove.

- Lečio se u Zagrebu, Turskoj i Nemačkoj, a 2021. godine je otišao u Beč. Posle eksplozije prvo je bio u Meljinama, zatim u Kliničkom centru Crne Gore, gde je dobio sepsu, pa je prebačen na VMA u Beogradu - rekla je ona.

Duško Roganović Foto: Privatna Arhiva

Svedokinja je istakla i da njen suprug nije imao poverenja u banke, zbog čega je novac držao u kućnom sefu.

- Sav novac koji bi podigao sa računa donosio je kući i stavljao u sef. Samo je on imao ključ - kazala je Roganović.

Tokom svedočenja govorila je i o poslovima porodice, navodeći da su posedovali više lokala, među kojima i kafić „Sport cafe“, kao i prostore koje su izdavali banci i osiguravajućoj kući.

Na kraju ročišta advokati su predložili da se optuženom Dušku Koprivici ukine pritvor, navodeći da je već 15 meseci iza rešetaka i da je praktično izdržao kaznu koja se u praksi izriče za delo koje mu se stavlja na teret.

Tužilaštvo se tome usprotivilo, a sud je na kraju odbio predlog odbrane.

Foto: Printscreen/RTCG, Privatna Arhiva

Skaj otkrio sve

Podsetimo, Specijalno državno tužilaštvo ranije je podiglo optužnicu protiv Duška Roganovića, njegovog tasta Duška Koprivice, šuraka Strahinje Koprivice i tašte Radosave Koprivice zbog sumnje da su izvršili produženo krivično delo pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 evra.

Prema navodima tužilaštva, krivično delo je navodno počinjeno u Crnoj Gori od oktobra 2019. godine pa nadalje.

Šifrovana aplikacija Skaj otkrila je detalje kako je tekao "porodični biznis" na čelu sa Strahinjom Koprivicom, koji je u ovoj aplikaciji koristio nadimak "Princip".

- Grupa pod vođstvom Strahinje Koprivice sedmično je prebacivala šleper cigareta preko granice, a krijumčarene cigarete završavale su i u Trebinju, Sarajevu i Banjaluci - podseća izvor i otkriva da jedna od poruka koja je presretnuta otkriva: "Brate, oni jako rade i zeleno i belo i sade travu i kamatu i zgrade, ma svašta, ali vole pare, ma u 10 centi sve gledaju".

U ovom sudskom postupku ranije je svedočila Bojana Roganović, supruga odbeglog "kavčanina" Duška Roganovića i ćerka optuženih Koprivica.