Deka maloletnika (14), kog je oteo, a potom maltretirao robijaš Dragan P. u Obrenovcu, otkrio je sve detalje zverskog iživljavanja i pretnji upućenih njegovom unuku.

Ilustracija Foto: Nemanja Nikolić

O svemu što se dogodilo govori deda dečaka, koji kroz ogorčenje i nevericu prepričava dramatične trenutke koje mu je unuk opisao nakon što je uspeo da se vrati kući.

- Ja sam te večeri sedeo u kući i gledao tursku seriju, sve je bilo normalno. Unuk je otišao na svoje uobičajeno mesto da trenira i sve je bilo kao i svako drugo veče. Nikada se ovde nije ovako nešto dogodilo, a onda je moj unuk dotrčao kući sav izbezumljen i uznemiren...

Kako kaže, dečak često trenira odmah pored kuće u kojoj žive osumnjičeni Dragan P. sa porodicom, kao i Slađan M. sa svojom porodicom, jer se tu nalazi improvizovan poligon na kojem dečak radi zgibove i vežbe, a pri tome sve beleži kamerom svog telefona.

- On tu trenira svaki dan, komšije ga znaju i svi ga vole. Tog dana, kako mi je ispričao, video je dvojicu muškaraca kako izlaze iz kuće odmah pored, upalili su automobil i prišli mu baš pre nego što je počeo sa snimanjem svojih vežbi. Jedan je izašao iz vozila, pitao ga šta tu radi i pre nego što je stigao da odgovori, udario mu šamar - prepričava vidno potresen čovek.

Terali su ga da prizna sve

Prema njegovim rečima, dečaka su tada bukvalno primorali da uđe u automobil, a vozač, za koga tvrde da je Dragan P, mu je oteo telefon i stavio ga na instrument tablu.

- Rekli su mu da uđe u atomobil, a on je, uplašen njihovim pristupom, ćutke poslušao. Pitao ih je zašto ga voze i gde, kao i šta hoće od njega, a oni su mu govorili da mora da prizna nešto i da vrati neke pare - navodi deda.

Kako tvrdi, dečak nije poznavao te ljude, nije znao kako se zovu, niti o kakvim parama ili priznanju pričaju. Kada je dečak rekao da nema šta da prizna, niti da zna o kakvim parama je reč, napadači su okrenuli automobil i uputili se ka lokalnoj deponiji u njihovom mestu.

Rekao mu je da će ga ubiti

Deda kaže da mu je unuk ispričao kako su ga odvezli na mračno mesto pored puta gde su mu uputili zastrašujuće pretnje, udarali par puta, a zatim i vukli po travi.

- Kaže da su stali blizu deponije i da mu je taj čovek rekao da će ga ubiti i da ga niko nikada neće pronaći. Pokazivao mu je neko žbunje i govorio da tamo ima tela koje su već pojeli crvi. Zamislite kakav je to strah za dete - kaže on vidno potresen i dodaje:

- Unuk mi je rekao da je suvozač nekoliko puta govorio: "Pusti dete", ali ovaj nije hteo. Izvukao ga je na toj deponiji iz kola i vukao ga po travi lupajući mu šamare. U kolima je unuk pokušavao da dođe do svog telefona tako što je gurkao suvozača i molio ga da mu vrati telefon kako bi mogao da pozove mog sina ili barem lokaciju da uključi, ali se ovaj pravio kao da dečak uopšte nije tu, a tada ga je vozač udario laktom u slepoočnicu - kaže deda.

Veče je, prema priči dede koji je celu noć proveo uz potresenog unuka, kulminiralo time što su dečaka odveli u kuću gde živi, kako on tvrdi, Dragan P. sa ženom i decom.

- Uveli su ga unutra, gde je, kako mi je ispričao, u spavaćoj sobi bila njegova žena sa decom, a jedno dete je imalo krv na licu. Ona ga je pitala zašto je doveo tuđe dete, ali se unuk ne seća da li joj je možda nešto odgovorio zato što je odmah počeo ponovo da ga maltretira i zastrašuje pretnjama da će da ga udari opet. Međutim, unuk je tada skupio hrabrost i pobunio se i uspeo da pobegne iz kuće došavši do nas, a mi smo zvali policiju - dodaje deda nesrećnog dečaka.

Komšiluk u strahu

Prema priči komšija, napadnuti dečak je veoma uzoran mladić koji se u potpunosti posvetio sportu i svi koji ga znaju tvrde da je sve samo ne problematičan, a ono što im se dogodilo u komšiluku uvuklo im je jezu u kosti.

- Svi smo u šoku kada smo čuli šta se dogodilo, prosto ne možemo da poverujemo da je neko takav u našem kraju. Dete, pa i da je učinilo nešto, ne zaslužuje tako da ga tretiraš. Niko nema prava da dira tuđe dete. Pa i samo za pretnju ga treba uhapsiti, a ne za vozikanje po deponiji, udaranje i traume koje će mu sada ostati do kraja života - navela je jedn akomšinica za Telegraf.rs.

Dodaje i da su, kako je čula od drugih komšija, muškarci koji su navodno umešani u incident već ranij epravili probleme u komšiluku.