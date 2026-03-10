Slušaj vest

Kako prijatelji porodice pričaju, gradom je zavladala velika tuga, a prijatelji i porodica opraštaju se od prerano preminulog mladića potresnim rečima.

- Voli te sestra - napisala je korisnica Instagrama uz crnobelu fotografiju momka.

smrt dečaka u srednjoj školi u Vranju Foto: Društvene Mreže

Odjednom mu se slošilo

Podsetimo, direktor Ekonomsko-trgovinske škole, u kojoj se desila tragedija, rekao je za Kurir da je mladić, koji je bio i učenik te škole, sinoć iznenada preminuo u sportskoj sali tokom fudbala.

Mladić je igrao fudbal u fiskulturnoj sali, koja se nakon nastave iznajmljuje za rekreativne aktivnoti, kada mu je naglo pozlilo.

- Ne znam šta da kažem, ovo je velika tragedija. Dečak je učenik četvrtog razreda naše škole, ali se sve dogodilo nakon nastave, dok je igrao fudbal sa prijateljima. On se redovno rekreativno bavio sportom, pa je tako i sada došao na zakazani termin na fudbal. Odjednom mu se slošilo, seo je na klupu sa strane i pokušao da dođe sebi. Igrom slučaja u sali se na fudbalu te večeri našao i lekar urgentne medicine koji mu je odmah pružio prvu pomoć. Zvali su Hitnu pomoć, koja je jako brzo došla. Sve vreme tokom transporta do bolnice, kao i u bolnici, lekari su pokušavali da reanimiraju dečaka. Međutim, nije mu bilo spasa - kaže potreseni direktor škole u Vranju.

Foto: Instagram/tv.vranjska.plus

Kako je dodao, roditelji tinejdžera skrhani su bolom i ne mogu da veruju šta se dogodilo.

- Upravo sam bio u kući dečaka, da izjavim saučešće roditeljima.On je bio sportski tip, nije pio, nije pušio, nikada nije imao nikakv zdravstveni problem. Kažu mi: "Pre mesec dana smo mu slavili punoletstvo, a sad spremamo sahranu". Velika tragedija, ovim putem još jednom da izjavljujem saučešće porodici u ime nastavnog kadra Ekonomsko-trgovinske škole koju je dečak pohađao. Svi smo u velikom šoku i bolu - rekao je direktor vranjske srednje škole.