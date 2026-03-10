Slušaj vest

Dejan Milenković, suspendovani bivši načelnik Službe za specijalne istraẓ̌ne metode MUP-a otkrio je danas u Specijalnom sudu u Beogradu da je Strahinja Marković iz Resnika, bio saučesnik u ubistvu poznatog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića i da je tuẓ̌ilac Javnog tužilaštva za organizovani krininal Milenko Mandić odbio da mu da status zaštićenog svedoka, posle čega je Marković ubijen!

Strahinja Marković Foto: Privatna Arhiva

Marković je podsetimo nestao 2020. godine i od tada se o njemu ništa ne zna.

- Postoje službene beleške policijskih sluẓ̌benika koji su bili upoznati sa tim. Sada ću reći njegovo ime, reč je o Strahinji Markoviću iz Resnika, on je ubijen. Ja poštujem JTOK ali je činjenica da manipuliše dokazima - rekao je danas za sudskom govornicom Milenković, kom se sudi zbog sumnje da je po nalogu bivše državne sekretarke Dijane Hrkalović koja je prema optužnici iskorišćavanjem svoj službenog položaja kočila istrage i procesuiranje ljudi iz kriminalnog miljea, učestvovao u zloupotrebama službenog položaja.

Milenković je podsetimo, optužio Mandića na jednom od prethodnih sudjenjada se "koristio manipulacijama u ovom predmetu kako bi sebe zaštitio od činjenice da je nezakonito postupao u istrazi ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića u kojoj ovaj tužilac postupa". Naveo je da je Mandić imao lični interes protiv njega, kako bi se zaštitio od nepostupanja u predmetu ubistva advokata.

Mandić je postupao i u predmetu za ubistvo Ognjanovića, i bio je upoznat da postoji saučesnik Ognjenaovićevog ubistva koji je želeo da bude zaštićeni svedok. Saučesnik je ukrao automobil koji je potom predao pripadnicima organizovane kriminalne grupe, a koji su oni iskoristili za ubistvo Ognjanovića - izneo je tada šokantne informacije bivši načelnik Službe za specijalne istražne metode, ali do danas nije želeo da otkrije o kome je reč.

Miša Ognjanović Foto: Marina Lopičić

Inače, na tvrdnje koje je ranije izneo Milenković danas se osvrnuo i tužilac Mandić, optužujući suspendovanog policajca da govori neistine.

- Vezano za navode Milenkovića koji mogu da utiĉu na položaj i kredibilitet tužilaštva, moram da kažem da mislim da je i on toga svestan, da je reč o grubim neistinama da je krivični postupak protiv njega montiran da bi se prikrio pravi,za sada NN izvršilac ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića. To su notorne neistine, taj predmet je najveći prioritet u osim JTOK u istrazi učestvuje i Više javno tužilaštvo u Beogradu, dobijanje statusa svedoka saradnika predstavlja višemesečni pa čak i višegodišnji rad MUP, suda i tužilaštva - rekao je tužilac Mandić i ponovio da su "Milenkovićevi navodi neistine".

- On je suspendovan ali je policijski službenik i mora da pripazi šta govori - nastavio je Mandić, što je izazvalo buru u sudnici.

- Tužilac je udario na moj kredibilitet kao policijskog službenika. Ja ništa ne izmišljam, iza mojih reči stoje č̣injenice i svedoci - uzvratio je Milenković.

Inaĉe, kako je Kurir ranije pisao, predmet ubistva advokata je po hitnom postupku iz VJT u Beogradu, po nalogu Zagorke Dolovac prebačen u JTOK, ali istraga već godinama tapka u mestu.

Zagorka Dolovac Foto: Beta/Milan Ilić

Na teŝke optužbe tužioca Mandića na račun Milenkovića odmah je reagovao advokat Djordje Kalanj.

Dejan Milenković kao visoki policijski službenik nema ništa protiv JTOk, kao organa gonjenja,njemu je stalo da JTOK bude nezavisno i profesionakno i da u njemu rade najhrabriji i najčestitiji tužioci. Ovo nema nikakve veze sa JTOK već sa postupanjem Milenka Mandića. Vreme će pokazati šta je istna, optužbe jesu teške - rekao je Kalanj a kao novi dokaz koji je predloẓ̌io da se izvede tokom sudjenja, dostavio je i sluẓ̌benu belešku koja ima oxnaku "strogo poverljivo".

U napetu polemiku o tužiocu Mandiću i predmetu za ubistvo advokata, koje nema direktne veze sa sudjenjem uključila se i Dijana Hrkalović.

Dijana Hrkalović Foto: Petar Aleksić

- Obzirom da se tužilac grčevito brani i da ga je ovo izuzetno pogodilo, imam jedno pitanje za njega. Mandić je potpisao predlog za praćenje i prisluškivanje Odnjanovića kao i Dragoslava Miloradovića, zašto je iz predmeta izbaĉeno sve što se tiče Dragoslava Ognjanovića. Čudno je da baš samo taj deo nedostaje u spisima - rekla je Hrkalović.

Inače, i Miloradović je u medjuvremenu ubijen, a tokom jednog od tajno snijenih susreta njih dvojica komentarisala su izgled i navodne fotografije u vešu Dijane Hrkalović.

- Mandić je pre 8 godina dobio ceo snimak, i tereti nas da je snimak sečen da bih ja bika zaštićena od krivičnog gonjenja. Dakle, ima ceo snimak, zašto me nije gonio? - rekla je Hrkalović koja je negirala i optužbe da je pomagala da se dokazi posle ubistva Vlastimira Miloševića dokazi protiv optuženih Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i Mirka Kojica dostave sa zagašnjenjem,zbog čega je odbrana predložila da kao svedoci budu saslušani bivši ministar Nebojŝa Stefanovic, nekadašnji direktor policije Vladimir Rebić kao i tadašnja tužiteljka Nataša Krivokapić, kako bi posvedočili da li su dokazi korišćeni tokom donošenja presude.