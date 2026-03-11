Slušaj vest

Strahinja Marković je bio saučesnik u ubistvu advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, tužilac Javnog tužilaštva za organizovani krininal Milenko Mandić odbio je da mu da status zaštićenog svedoka, posle čega je Marković ubijen, izjavio je danas Dejan Milenković, suspendovani bivši načelnik Službe za specijalne istraẓ̌ne metode MUP-a u Specijalnom sudu u Beogradu.

On je tvrdio da je Marković ukrao automobil koji je potom predao pripadnicima organizovane kriminalne grupe, a koji su oni iskoristili za ubistvo Ognjanovića.

Mandić sve to demantuje.

"Moram da kažem da mislim da je i on toga svestan, da je reč o grubim neistinama da je krivični postupak protiv njega montiran da bi se prikrio pravi,za sada NN izvršilac ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića. To su notorne neistine, taj predmet je najveći prioritet u osim JTOK u istrazi učestvuje i Više javno tužilaštvo u Beogradu, dobijanje statusa svedoka saradnika predstavlja višemesečni pa čak i višegodišnji rad MUP, suda i tužilaštva", rekao je Mandić.

Strahinja Marković Foto: Privatna Arhiva

Ko je Strahinja Marković

Strahinja Marković iz Resnika se od juna 2020. godine vodi kao nestao i od njega i dalje nema ni traga ni glasa, iako je, prema ranijim saznanjima Kurira, pre nestanka znao da je u ozbiljnoj opasnosti.

Javnost je za njega prvi put čula prvi put kad je nestao, a drugi put kad ga je na suđenju klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, spomenuo okrivljeni svedok Srđan Lalić, rekavši da veruje da je video fotografiju na kojoj se nalazi "glava izvesnog Strahinje".

Kurir je imao uvid u službenu belešku UKP koja je sastavljena samo sedam meseci pre nego što je Strahinja nestao, kada su ga policajci upozorili da mu je život u opasnosti.

- Dana 4. novembra 2019. godine, odazvao sam se na poziv policijskih službenika i došao na razgovor u službene prostorije ovog odeljenja, gde mi je od strane policijskih službenika predočeno da raspolažu operativnim saznanjima o ugroženosti moje bezbednosti. Želim da izjavim da sam shvatio i razumeo navode koji su mi predočeni i da ništa više nemam da izjavim po tom pitanju - piše u belešci u koju je Kurir imao uvid.

Prema našim saznanjima, policijski službenici su prvo došli kod porodice Marković i saopštili im da imaju saznanja da je Strahinjin život ugrožen i da, ukoliko ne bude sarađivao, policija neće moći da ga zaštiti.

- Nije želeo da sarađuje, ali se odazvao na poziv policijskih službenika i došao u prostorije Uprave kriminalističke policije, kada je i potpisao izjavu - rekao je izvor Kurira.

Policija je podatke o ugroženoj bezbednosti Markovića prikupila putem presretnutih komunikacija, gde je, kako saznajemo, bio uključen kasnije ubijeni Aleksandar Šarac.

Aleksandar Šarac Foto: Nemanja Nikolić, Instagram Printscreen

Otmica

- Strahinja je navodno sa roditeljima proveo ceo taj kobni dan nestanka nakon čega su oni otišli kući, a njemu se tada gubi svaki trag. Kad su krenuli da ga traže Strahinjin drug, Nikola Kačarević navodno ih je pozvao i rekao da im je sin uhapšen, nakon čega su oni poslali advokata u policiju - podseća izvor Kurira i dodaje:

- Strahinjin otac Nenad, ispričao je tada da mu je advokat rekao, da mu je osoba koja je radila na prijavnici rekla da je priveden u svojstvu građanina i da ako mu bude potreban advokat - zvaće. Međutim, iz policije su im nešto kasnije rekli da on uopšte nije priveden, te su oni tada prijavili nestanak svog sina.

- Kasnije su njegovi roditelji došli do saznanja da je "mercedes" koji je Strahinja koristio bio parkiran ispred kuće upravo Aleksandra Šarca koji je ubijen u oktobru 2020. godine u tržnom centru "Ušće" - kaže naš izvor. Podsetimo, Šarac je likvidiran u TC "Ušće" 17. oktobra 2020, za šta se sumnjiči vračarska grupa.

- Marković je navodno iz Šarčeve kuće otišao sa Nikolom Kačarevićem, koji je uhapšen kao deo "vračaraca", zbog sumnje da je kasnije namamio i Šarca na smrtonosni sastanak - podseća izvor.

Okrivljeni svedok u slučaju protiv klana Veljka Belivuka, Srđan Lalić, na jednom od ročišta izjavio je da je klanu poslata fotografija glave "izvesnog Strahinje" i da je posle toga ova kriminalna grupa postala naročito surova!

Srđan Lalić Foto: Screenshot

Lalić pominjao Markovića dva puta

Na suđenju klanu Veljka Belivuka, Strahinja Marković se navodno pominjao dva puta. Jednom dok je okrivljeni svedok Lalić iznosio odbranu, a drugi put kad je odgovarao na pitanja Marka Miljkovića.

Miljković: Ko je momak čiju smo vam sliku na stadionu pokazali, a gde mu je odsečena glava?

Lalić: Nisam siguran ko je.

Miljković: Rekao si da je to od strane škaljarskog klana poslato kavačkom.

Lalić: Mislio sam na to da je kavački klan to poslao vama. Nisam znao ko je to, jer se na slici ne vidi lice, ali smo svi ranije došli do zaključka da ga je Šarac namamio za 200.000 evra i da to jeste izvesni Strahinja.

Lalić: Ti si govorio da su svi stoka iz škaljarskog klana, da ih sve treba potamaniti i zato sam rekao da je grupa od tada pogotovo dobila izrazito nasilan karakter.

Podsetimo, Lalić je ranije, u iznošenju odbrane za tu glavu rekao da je navodno izvesni Strahinja koji je viđen poslednji put sa Šarcem, najverovatnije Strahinja Marković.

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, MUP Srbije

Nije bio navijač

Nenad Marković, Strahinjih otac, tvrdio je posle nestanka da njegov sin nikada nije išao na utakmice Partizana, niti bilo koje druge.

- Dečko nikada na utakmicu nije otišao. Stariji sin voli da ide na utakmice, ali Strahinja nikada nije bio na utakmici. Ne kažem ja sada da je on sjajan, ali ovo što se dešava...

Upitan čime se njegov sin bavio, Marković je odgovorio: