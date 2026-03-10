VJT U BEOGRADU DEMANTUJE TUŽIOCA MANDIĆA: Netačni su navodi da učestvujemo u istrazi ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića
Više javno tužilaštvo u Beogradu odlučno demantuje neistinite tvrdnje javnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Milenka Mandića koje je izrekao na današnjem suđenju okrivljenima Dijani Hrkalović i Dejanu Milenkoviću, koje su direktno uperene na dovođenje javnosti u zabludu.
Netačni su navodi javnog tužioca Mandića da "Više javno tužilaštvo u Beogradu učestvuje u istrazi ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića 28. jula 2018. godine" jer je taj predmet 30. jula 2018. godine preuzelo u nadležnost JTOK od VJT u Beogradu, koje je obavilo uviđaj i druge neodložne i neophodne radnje.
Od dana preuzimanja predmeta od strane JTOK, Vise javno tužilaštvo u Beogradu nije preduzelo nijednu radnju.
Ne ulazeći u razloge za iznošenje neistinitih tvrdnji od strane javnog tužioca Mandića i to na suđenju koje sa velikim interesovanjem prate mediji i široka javnost, VJT u Beogradu ponavlja da ni na koji način ne postupa u ovom predmetu.