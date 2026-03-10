Hronika
UŽAŠ U BORČI, AUTOMOBIL POKOSIO TROGODIŠNJE DETE I MUŠKARCA Od siline udara pukla šoferšajbna (VIDEO)
U Ulici bratstva i jedinstva, u Borči, kod broja 60, došlo je do saobraćajne nezgode na pešačkom prelazu.
Udareni su muškarac i dete staro tri godine.
Po devojčicu je došla majka i ona će je voziti na pregled.
Dok je muškarac (45), prevezen u Urgentni centar sa teškim povredama.
Kako prenosi Borčanski reporter, "smart" je oborio muškarca i dete, a "šoferka" na autu je pukla.
