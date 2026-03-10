Slušaj vest

U Ulici bratstva i jedinstva, u Borči, kod broja 60, došlo je do saobraćajne nezgode na pešačkom prelazu.

Udareni su muškarac i dete staro tri godine.

Po devojčicu je došla majka i ona će je voziti na pregled.

Dok je muškarac (45), prevezen u Urgentni centar sa teškim povredama.

Kako prenosi Borčanski reporter, "smart" je oborio muškarca i dete, a "šoferka" na autu je pukla.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteHronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD PRIJEPOLJA Sudarili se kamion i automobil, vozila smrskana
IMG_20251106_172138.jpg
Hronika"PRIZOR JE UŽASAN, DŽIP JE POTPUNO SMRSKAN, A VOZAČ..." Jezive scene na auto-putu Miloš Veliki, teška saobraćajka, auto izgubio kontrolu u tunelu (video/foto)
1772488052Cacak-udes-fotorina 2.jpg
HronikaUKLETE KRIVINE KOD BOGATIĆA Za samo dva sata dve saobraćajke na istom mestu: Kamion uništen, a automobil sleteo u kanal
shutterstock_1857590638.jpg
HronikaPOKOSIO DEVOJČICU NA VRAČARU, PA POBEGAO! Hitna pomoć i policija na terenu, očevici otkrivaju: Čuo se tup udarac i škripa guma, ostala je da leži!
policija-policijsko-vozilo-patrolna-kola--rotacija--foto-ana-paunkovic.jpg