Motociklista (30) poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći u Vranju, prijavljeno je u PU Vranje oko 15.30 časova. 

Prema za sada poznatim informacijama on je upravljao motociklom u Pržarskoj ulici i izgubio kontrolu iz nepoznatih razloga i udario u drvenu banderu.

Hitna pomoć je ubrzo stigla, ali je čovek podlegao povredama na licu mesta.

Kurir.rs/VOM

