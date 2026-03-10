Motociklista (30) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Vranju, nakon što je izgubio kontrolu i udario u banderu
IZGUBIO KONTROLU I ZAKUCAO SE U BANDERU! Motociklista (30) poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u Vranju
Motociklista (30) poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći u Vranju, prijavljeno je u PU Vranje oko 15.30 časova.
Prema za sada poznatim informacijama on je upravljao motociklom u Pržarskoj ulici i izgubio kontrolu iz nepoznatih razloga i udario u drvenu banderu.
Hitna pomoć je ubrzo stigla, ali je čovek podlegao povredama na licu mesta.
