Slušaj vest

"Samo želim da znam ko mi je ubio dete". Ovim rečima u završnici ponovnog suđenja Miodragu Periću (42), vozaču koji je optužen da je u pijanom stanju izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo njen sin, obratila se u sudnici Višeg suda u Nišu Vesna Ristić, majka nastradalog Željka Ristića (19) iz Šainovca.

Željko Ristić nastradao je 28. decembra 2021. godine oko 22.30 časova nakon što ga je pokosio automobil dok se pešice vraćao sa posla kući - suđenje je ušlo u šestu godinu a još uvek nema pravosnažne odluke o krivcu. Najnoviji nalaz veštaka u finalu ponovljenog suđenja - da se optuženi kobne noći, dok je pijan povraćao u kolima, nalazio na mestu suvozača a ne vozača - dodatno je pojačao tvrdnje odbrane da se sudi pogrešnom čoveku. Dok odbrana traži slobodu za Perića a tužilaštvo najmanje 13 godina zatvora, Željkova majka traži odgovor ko je usmrtio njeno dete.

Ona kaže da je imala sumnje u to da li je pravi čovek optužen za nesreću i da je nije stopostotno iznenadio nalaz veštaka, ali da očekuje da sud utvrdi istinu. Ko je odgovoran biće sigurna kada sud donese konačnu presudu.

Foto: Kurir/M.S.

Majka nastradalog mladića šest godina čeka istinu

- Čekam šta će sud da kaže, iskreno da vam kažem, pa posle toga ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Ali želim da se što pre ovo završi i da vidimo ko je vozio. Šest godina čekamo istinu, nije malo - rekla je Vesna Ristić posle suđenja.

Advokat Milan Petrović, Perićev branilac, kazao je da je odbrana sve vreme ispravljala greške tužilaštva koje su načinjene od samog početka postupka.

- Veštak trasolog je nedvosmisleno ukazao i potvrdio tvrdnje odbrane da kritičnom prilikom kada se desila ova saobraćna nezgoda, vozilom nije upravljao ovde okrivljeni, što smo mi tvrdili od samog početka. Ovo je potvrđeno ne samo materijalnim nego i naučnim dokazima, pre svega biološkim tragovima i na kraju trasološkim veštačenjem – rekao je Petrović.

Vesna Ristić Foto: Preent Screen

Jedinstven slučaj u sudskoj praksi

On je dodao da smatra da je ovo jedinstven slučaj u srpskoj pravnoj praksi i da on nije imao sličan slučaj za 30 godina advokature.

- Prvi put sam bio suočen sa takvim predmetom gde sam morao da dokazujem i tražim od suda koji je na svu sreću izašao nama u susret i ponovo počeo sa predmetom od početka. Doneo je jednom oslobađajuću presudu koju je Apelacioni sud u Nišu ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje. Sud je takođe zatražio da se izvrši još jedno dodatno veštačenje, trasološko, koje je danas apsolutno potvrdilo tezu odbrane da ovim vozilom nije upravljao okrivljeni – rekao je Petrović.

Izricanje presude 23.marta

On očekuje da 23.marta, za kada je zakazano objavljivanje presude, sud donese jedinu moguću odluku – oslobađajuću presudu.

- Ovaj će predmet služiti kao praksa za sve buduće slučajeve i kao podrška advokatima da nikada ne treba da odustanu od vere da njihov klijent nije kriv i da se trude i bore svim silama i argumentima koji su im na raspolaganju da dokažu njihovu nevinost - rekao je Petrović.

Branio se da je bio onesvešćen od alkohola

Teška saobraćajna nesreća dogodila se 28. decembra 2021. godine oko 22.30 časova u selu Šainovac kod Doljevca: Miodrag Perić je negirao da je bio za volanom automobila koji je usmrtio Željka Ristića i krivicu za tešku nesreću pokušavao da prebaci na Marka Disića koji je, prema navodima optužnice, bio suvozač. Perić se tereti da je izazvao udes u stanju potpune alkoholisanosti, krećući se nedozvoljenom brzinom od najmanje 70 kilometara na čas na deonici puta gde je dozvoljena brzina u naselju bila 50 kilometara. On je optužen da je prešao u suprotnu kolovoznu traku I potom udario u Ristića koji je ubrzo preminuo na licu mesta. Nakon toga je pobegao sa mesta nesreće. Perić se pred sudom sve vreme branio da je bio onesvešćen od alkohola a da je vozio Disić koji ga je navodno zbog toga prijavio policiji, dok je Disić odbacio sve optužbe nazvavši Perića „lažovom i sramotom za ljudski rod“.

Foto: Kurir/M.S.

Odbrana ističe da kada ga je Hitna pomoć kritične noći vozila u bolnicu iz Doljevca, gde je pronađen njegov automobil, Perić je padao sa nosila jer je bio toliko pijan da nije mogao ni da stoji a kamo li da u takvom stanju vozi.

Prvostepenom presudom Viši sud u Nišu je 26.marta 2024.godine oslobodio Perića krivice. No, nakon razmatranja žalbi Apelacioni sud je ukinuo presudu i naložio novo suđenje rado rasvetljavanja okolnosti udesa. Na ponovljenom suđenju, predsednica sudskog veća sudija Valentina Pešić Miladinović naložila je dodatno trasološko veštačenje unutrašnjosti vozila.

Veštak Zavoda za sudsku medicinu dr Ivan Stojanović saopštio je danas nalaz komisije veštaka da je u momentu povraćanja Perić bio na mestu suvozača a Disić na mestu vozača.

Odbrana je u završnim rečima tražila oslobađanje Perića, a tužilac Aleksandar Kaličanin je ostao pri navodima optužnice koji Perića terete za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.