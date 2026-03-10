Slušaj vest

Večeras je u Kragujevcu došlo do saobraćajne nezgode kada se putnički automobil sudario sa vozilom Hitne pomoći.

Na licu mesta nalazi se više vozila hitnih službi, objavljeno je na instagram stranici Kragujevčani.rs.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima u nesreći.

Na ovom delu puta stvaraju se veće gužve, pa se vozačima savetuje dodatan oprez.

Ne propustiteHronikaUŽAŠ U BORČI, AUTOMOBIL POKOSIO TROGODIŠNJE DETE I MUŠKARCA Od siline udara pukla šoferšajbna (VIDEO)
collage.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD PRIJEPOLJA Sudarili se kamion i automobil, vozila smrskana
IMG_20251106_172138.jpg
Hronika"PRIZOR JE UŽASAN, DŽIP JE POTPUNO SMRSKAN, A VOZAČ..." Jezive scene na auto-putu Miloš Veliki, teška saobraćajka, auto izgubio kontrolu u tunelu (video/foto)
1772488052Cacak-udes-fotorina 2.jpg
HronikaPOKOSIO DEVOJČICU NA VRAČARU, PA POBEGAO! Hitna pomoć i policija na terenu, očevici otkrivaju: Čuo se tup udarac i škripa guma, ostala je da leži!
policija-policijsko-vozilo-patrolna-kola--rotacija--foto-ana-paunkovic.jpg