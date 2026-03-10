Hronika
AUTOMOBIL SE ZAKUCAO U VOZILO HITNE POMOĆI Haos u Kragujevcu, stvaraju se velike gužve na ovoj deonici, Hitna pomoć na terenu (VIDEO)
Večeras je u Kragujevcu došlo do saobraćajne nezgode kada se putnički automobil sudario sa vozilom Hitne pomoći.
Na licu mesta nalazi se više vozila hitnih službi, objavljeno je na instagram stranici Kragujevčani.rs.
Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima u nesreći.
Na ovom delu puta stvaraju se veće gužve, pa se vozačima savetuje dodatan oprez.
