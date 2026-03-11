Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšen je P. S. (19) zbog sumnje da je posedovao narkotike.

Drama je počela kada su policijski službenici pokušali da zaustave sumnjivo vozilo crnogorskih registarskih oznaka. Vozač se oglušio o naređenje i velikom brzinom nastavio kretanje ka Obrenovačkom putu.

Tokom pokušaja bekstva, mladić je izgubio kontrolu nad automobilom i udario u zaštitnu bankinu. Iako je vozilo bilo oštećeno, osumnjičeni je izašao iz automobila i pokušao pešice da pobegne policiji. Ipak, brzom reakcijom inspektora sa Zvezdare, on je ubrzo sustignut i lišen slobode.

Pronađena droga

Detaljnim pregledom napuštenog vozila, policija je pronašla narkotike, koji su odmah poslati na veštačenje kako bi se utvrdila tačna vrsta i količina supstance.

Osumnjičenom P. S. je, po nalogu tužilaštva, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje.

Ne propustiteHronikaUHAPŠENE TRI OSOBE NA OBRENOVAČKOM PUTU: Pripadnici UKP zaustavili vozilo sa podgoričkim tablicama, a onda...
policija.jpg

 Istraga je u toku, a policija proverava da li je uhapšeni mladić povezan sa širim distributivnim lancem narkotika ili je reč o izolovanom incidentu.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronika4 POVREĐENA NA OBRENOVAČKOM PUTU: Među njima i dvoje dece, jedno prevezeno u Tiršovu
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaAUTOMOBIL SE ZAKUCAO U OGRADU KOJA JE POTOM PROBILA VOZILO Muškarac na reanimaciji, žena povređena! Teška saobraćajka na Obrenovačkom putu
hitna pomoć noć
HronikaPRVE SLIKE UŽASA KOD UMKE: Automobil potpuno zgužvan u sudaru sa autobusom, vozač poginuo, povređeno osmoro (FOTO)
Screenshot 2025-11-09 080300 - Copy.png
HronikaSTRAŠAN SUDAR NA OBRENOVAČKOM PUTU: Ima više povređenih, jedan muškarac ostao zaglavljen u automobilu, na lice mesta hitno došli i vatrogasci! (FOTO)
IMG_20241005_142029.jpg