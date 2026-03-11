Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšen je P. S. (19) zbog sumnje da je posedovao narkotike.

Drama je počela kada su policijski službenici pokušali da zaustave sumnjivo vozilo crnogorskih registarskih oznaka. Vozač se oglušio o naređenje i velikom brzinom nastavio kretanje ka Obrenovačkom putu.

Tokom pokušaja bekstva, mladić je izgubio kontrolu nad automobilom i udario u zaštitnu bankinu. Iako je vozilo bilo oštećeno, osumnjičeni je izašao iz automobila i pokušao pešice da pobegne policiji. Ipak, brzom reakcijom inspektora sa Zvezdare, on je ubrzo sustignut i lišen slobode.

Pronađena droga

Detaljnim pregledom napuštenog vozila, policija je pronašla narkotike, koji su odmah poslati na veštačenje kako bi se utvrdila tačna vrsta i količina supstance.

Osumnjičenom P. S. je, po nalogu tužilaštva, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje.

Istraga je u toku, a policija proverava da li je uhapšeni mladić povezan sa širim distributivnim lancem narkotika ili je reč o izolovanom incidentu.