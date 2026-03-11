Slušaj vest

Dva osuđenika, od kojih je jedan na kućnom pritvoru, oteli su maloletnika pre nekoliko dana. Nakon verbalne svađe, usledilo je fizičko maltretiranje, a potom i kidnapovanje. Prema poslednjim informacijama, dečaka su stavili u gepek i odvezli na obode grada gde su ga mučili. Mesto zločina bio je Obrenovac.

- Nažalost ovo nije prvi slučaj kada ljudi koji su na izdržavanju zatvorske kazne, a izdržavaju je u kućnom pritvoru, počine neko krivično delo. Ovo je zaista nešto što treba da naiđe na osudu i nakon ovakvog akta koji su izvršila punoletna lica nad maloletnim licem, treba da se sprovede postupak da brzo dođe do osuđujuće presude - rekao je za "Redakciju" Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije.

Podsetimo, D. P. (33) je izašao iz automobila, uhvatio dečaka za vrat i, nakon udarca u lice, naterao ga da uđe u vozilo. Tokom vožnje nastavio je da ga udara u predelu oka i lica. Osumnjičeni su potom dečaka odvezli nekoliko kilometara dalje od kuće.

Dejan Radenković Foto: Kurir Televizija

- Smatram da čovek koji je već služio kaznu u kućnom pritvoru treba da se vrati u zatvorsku ustanovu na izdržavanje kazne za krivično delo za koje je prethodno osuđivan, ali isto tako u ovom periodu smatram da bi trebalo da bude završen i ovaj postupak i da on dobije kaznu i za ovo delo i nastavi sa izdržavanjem obe, bez puštanja na slobodu - dodaje.

"Napadnut zbog vežbanja i snimanja"

Kako kaže, mi kao društvo ne smemo da tolerišemo nasilje prema bilo kome ali naročito kada je u pitaju maloletnik.

- Ovde ćemo videti na kraju same istrage šta je bio pravi razlog, ono što sada znamo je da je maloletnik navodno vežbao ispred kuće koja pripada jednom od muškaraca koji su ga napali, uz vežbanje se i snimao, to je izazvalo muškarca koji je izašao iz svoje kuće zajedno sa još jednim čovek. Oni su zatim bez nekog većeg povoda oteli maloletnika - objasnio je Radenković.

Dečak koji je mučen ima samo 15 godina, dok osumnjičeni imaju 33 i 50.

Foto: Shutterstock

KIDNAPOVALI SU MALOLETNIKA U OBRENOVCU PA GA MUČILI! Jedan od osumnjičenih je bio u kućnom pritvoru zbog prošlog zločina: "Napadnut je dok se snimao kako vežba" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.