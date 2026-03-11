Slušaj vest

U petak počinje suđenje državljaninu Crne Gore D. L. (32) iz Herceg Novog koji se tereti za pokušaj ubistva D. S. (32) iz Novog Sada, kada je zakazano pripremno ročište.

On će u novosadski Viši sud biti doveden iz pritvora u kojem se nalazi od trenutka hapšenja, a koji mu je produžen do 29. marta.

On se tereti da je ispaljivanjem više hitaca iz pištolja pokušao da liši života Novosađanina. Za krivično delo teško ubistvo u pokušaju dobija se kazna zatvorom u trajanju od najmanje deset godina ili doživotnim zatvorom.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u Novom Sadu Foto: Kurir.rs/T.M.

Do pucnjave je, podsetimo, došlo 24. aprila prošle godine oko 7.55 časova u jednom ugostiteljskom objektu koji se nalazi u pasažu Futoške ulice.

Prema nezvaničnijm informacijama, Novljanin je tog jutra došao u lokal kako bi raspravio nesuglasice sa vlasnikom lokala koje je sa njim imala njegova sestra. U jednom trenutku je potegao pištolj za koji nije imao dozvolu, ispalio više hitaca i pobegao. Ubrzo je uhapšen i kod njega je pronađeno oružje, kojim je, kako se sumnja, počinjeno krivično delo.

Ispaljeni hici su D. S. pogodili u vrat i on je posle zbrinjavanja na licu mesta transportovan u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške povrede.

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu izvršio je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti krivičnog dela. Izuzeti su svi materijalni dokazi i tragovi sa lica mesta radi daljih veštačenja i analiza, a nakon završenog istražnog postupka podignuta je optužnica.