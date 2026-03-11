ZVICEROV ČOVEK ODBIJA IZRUČENJE U CRNU GORU ZBOG ŠKALJARACA? Traže ga zbog ubistva, suparnika svukli do gole kože, pa ga ubili dok je izgovarao molitvu
Krsto Maroš (47), visokorangirani pripadnik ozloglašenog kavačkog kriminalnog klana iz Kotora i blizak saradnik odbeglog vođe klana Radoja Zvicera, usprotivio se izručenju Crnoj Gori nakon hapšenja u Španiji. Kako je naveo pred sudom, plaši se moguće osvete suparničkog škaljarskog klana, ali i, kako tvrdi, nepravednog suđenja i loših uslova u zatvorima.
Španski Nacionalni sud ipak je odobrio njegovo izručenje, ali konačnu odluku u ovom slučaju doneće Vlada Španije.
Prema navodima medija iz regiona, Maroš je pred sudom tvrdio da bi u Crnoj Gori mogao biti izložen mučenju i lošem postupanju.
- On je odbio izručenje i naveo da strahuje od mučenja i lošeg postupanja ukoliko bude vraćen u Crnu Goru. Tvrdi da je optužen za nešto što nije učinio i da zna za slučajeve zlostavljanja u zatvorima, kao i da je i sam ranije bio izložen pritiscima da da iskaz - navodi izvor upoznat sa postupkom.
Ipak, sudsko veće nije prihvatilo te tvrdnje.
- Sud je zaključio da ne postoje konkretni i potvrđeni pokazatelji individualnog rizika koji bi opravdali odbijanje izručenja, jer njegove tvrdnje nisu potkrepljene dovoljnim dokazima - navodi se u odluci.
Maroš je, podsetimo, uhapšen u Malagi u oktobru 2025. godine po crvenoj poternici Interpola.
Optužen sa Zvicerom i Kašćelanom
U istoj optužnici nalaze se i navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, kao i Slobodan Kašćelan, Dragan Knežević, Miloš Radonjić, ali i još desetak osoba za koje tužilaštvo tvrdi da su bili deo kriminalne mreže.
Maroš je jedan od 14 optuženih za brutalno ubistvo Nikole Stanišića, ali i među 31 osobom koje se terete za niz likvidacija povezanih sa krvavim ratom kavačkog i škaljarskog klana.
Prema dokumentaciji tužilaštva, Nikola Stanišić otet je 1. avgusta 2020. godine na putu između Kotora i Vrmača.
- Stanišić je bio svučen do gole kože i brutalno prebijan kako bi otkrio za koga radi i gde se nalaze pripadnici suparničkih kriminalnih grupa. Nakon višesatnog mučenja dozvolili su mu da se pomoli, a dok je izgovarao molitvu u njega je ispaljeno više hitaca - navodi se u spisima.
Tužilaštvo tvrdi da je zločin nadgledao Slobodan Kašćelan, jedan od čelnika kavačkog klana.
Optužbe i za niz likvidacija
Istraga ga povezuje i sa drugim brutalnim zločinima u ratu kriminalnih klanova.
Prema optužnici, pripadnici kavačkog klana stoje iza ubistava Damira Hodžića i Adisa Spahića u oktobru 2020. godine, a tela su, kako se sumnja, više puta premeštana kako bi se prikrili tragovi.
Maroš se dovodi u vezu i sa ubistvom Mila Radulovića Kapetana, za koje istražitelji tvrde da je nakon mučenja zadavljen, a njegovo telo potom spaljeno na Lovćenu na improvizovanoj lomači od automobilskih guma.
- Kapetan je seo u auto sa Živkovićem, dok su ih Hodžić i Spahić pratili svojim vozilom. Kad su stigli u kuću Hodžić je ubijen prvi, a kao direktni izvršilan navodi se izvesni "kavčanin" Marko Kilibarda koji je, po svemu sudeći, odgovarao visokorangiranom pripadniku ovog klana koji se nalazi u zatvoru u Crnoj Gori, Igoru Božoviću - otkriveno je jednom prilikom u emisiji "Sjenke" koja se emituje na crnogorskoj TV.
- Spahića su vezali trakom, tukli i mučili, a kasnije ubili hicima iz pištolja. U optužnici se navodi da su njihova tela premeštana čak tri puta - navodi se u emisiji i dodaje:
- Sumnja se da su tela Hodžića i Spahića prvo zakopana u jami u danilovgradskom selu na placu koji je u vlasništvu Radoja Zvicera, odakle su iste noći premeštena u jamu kod lokalnog seoskog groblja. Odatle su premeštena u maju 2021. godine rovokopačem.