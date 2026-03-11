Slušaj vest

Krsto Maroš (47), visokorangirani pripadnik ozloglašenog kavačkog kriminalnog klana iz Kotora i blizak saradnik odbeglog vođe klana Radoja Zvicera, usprotivio se izručenju Crnoj Gori nakon hapšenja u Španiji. Kako je naveo pred sudom, plaši se moguće osvete suparničkog škaljarskog klana, ali i, kako tvrdi, nepravednog suđenja i loših uslova u zatvorima.

Španski Nacionalni sud ipak je odobrio njegovo izručenje, ali konačnu odluku u ovom slučaju doneće Vlada Španije.

Prema navodima medija iz regiona, Maroš je pred sudom tvrdio da bi u Crnoj Gori mogao biti izložen mučenju i lošem postupanju.

- On je odbio izručenje i naveo da strahuje od mučenja i lošeg postupanja ukoliko bude vraćen u Crnu Goru. Tvrdi da je optužen za nešto što nije učinio i da zna za slučajeve zlostavljanja u zatvorima, kao i da je i sam ranije bio izložen pritiscima da da iskaz - navodi izvor upoznat sa postupkom.

Ipak, sudsko veće nije prihvatilo te tvrdnje.

- Sud je zaključio da ne postoje konkretni i potvrđeni pokazatelji individualnog rizika koji bi opravdali odbijanje izručenja, jer njegove tvrdnje nisu potkrepljene dovoljnim dokazima - navodi se u odluci.

Maroš je, podsetimo, uhapšen u Malagi u oktobru 2025. godine po crvenoj poternici Interpola.

Foto: X/@policia

Optužen sa Zvicerom i Kašćelanom

U istoj optužnici nalaze se i navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, kao i Slobodan Kašćelan, Dragan Knežević, Miloš Radonjić, ali i još desetak osoba za koje tužilaštvo tvrdi da su bili deo kriminalne mreže.

Maroš je jedan od 14 optuženih za brutalno ubistvo Nikole Stanišića, ali i među 31 osobom koje se terete za niz likvidacija povezanih sa krvavim ratom kavačkog i škaljarskog klana.

- Stanišić je bio svučen do gole kože i brutalno prebijan kako bi otkrio za koga radi i gde se nalaze pripadnici suparničkih kriminalnih grupa. Nakon višesatnog mučenja dozvolili su mu da se pomoli, a dok je izgovarao molitvu u njega je ispaljeno više hitaca - navodi se u spisima.

Tužilaštvo tvrdi da je zločin nadgledao Slobodan Kašćelan, jedan od čelnika kavačkog klana.

Optužbe i za niz likvidacija

Istraga ga povezuje i sa drugim brutalnim zločinima u ratu kriminalnih klanova.

Prema optužnici, pripadnici kavačkog klana stoje iza ubistava Damira Hodžića i Adisa Spahića u oktobru 2020. godine, a tela su, kako se sumnja, više puta premeštana kako bi se prikrili tragovi.

Maroš se dovodi u vezu i sa ubistvom Mila Radulovića Kapetana, za koje istražitelji tvrde da je nakon mučenja zadavljen, a njegovo telo potom spaljeno na Lovćenu na improvizovanoj lomači od automobilskih guma.

Foto: Printscreen, Printscreen/Facebook

- Kapetan je seo u auto sa Živkovićem, dok su ih Hodžić i Spahić pratili svojim vozilom. Kad su stigli u kuću Hodžić je ubijen prvi, a kao direktni izvršilan navodi se izvesni "kavčanin" Marko Kilibarda koji je, po svemu sudeći, odgovarao visokorangiranom pripadniku ovog klana koji se nalazi u zatvoru u Crnoj Gori, Igoru Božoviću - otkriveno je jednom prilikom u emisiji "Sjenke" koja se emituje na crnogorskoj TV.

- Spahića su vezali trakom, tukli i mučili, a kasnije ubili hicima iz pištolja. U optužnici se navodi da su njihova tela premeštana čak tri puta - navodi se u emisiji i dodaje: