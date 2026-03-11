Slušaj vest

Italijanska policija uhapsila je na aerodromu Valerio Katulo u Veroni muškarca (41) srpskog porekla koji je doputovao iz Tirane, pošto je bio međunarodno tražen zbog trgovine drogom.

Tokom pasoške kontrole putnika koji su dolazili, službenici granične policije uspeli su da presretnu stranog državljanina.

- Izvršenim proverama otkrivena je poternica koju su protiv njega izdale švajcarske vlasti - naveli su iz italijanske policije.

Muškarca nadležni organi optužuju da je vodeći član međunarodne kriminalne organizacije posvećene uvozu i distribuciji velikih količina narkotika u Švajcarskoj i susednim zemljama.

Nakon formalnih procedura sprovedenih u kancelarijama Polarije, muškarac je odveden u zatvor u Veroni, na raspolaganje pravosudnim vlastima, do ekstradicije.