Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija i Uprave kriminalističke policije u sedištu Ministarstva, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su R. G. (84) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

- On se sumnjiči da je u oktobru prošle godine postavio i aktivirao improvizovanu eksplozivnu napravu na vrata auto-servisa na teritoriji opštine Rakovica, nakon čega su popucala stakla na auto-servisu, kao i na susednom objektu - piše u saopštenju MUP.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, sproveden je u nadležno tužilaštvo.

Foto: Kurir

Podsetimo, eksplozija je tog 19. oktobra prošle godine uznemirila ceo kraj. Stanari obližnjih zgrada kažu da se čuo jak prasak, a pojedinima su se, od siline detonacije, tresli zidovi i lupale šolje po stanu.

- Ležala sam u krevetu kada se čula eksplozija, i to baš jaka. Moj prozor je tačno iznad lokala. Odjednom je u stanu sve počelo da se trese, čule su se šolje kako zveckaju. Još uvek se tresem, ne mogu da se smirim. Pomislila sam da je zemljotres. Policija je brzo stigla. Vatre nije bilo, samo se na kratko video crni dim - rekla je jedna komšinica.