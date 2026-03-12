Slušaj vest

U Višem sudu u Nišu se odvija jedan od sigurno najčudnijih procesa u istoriji ove ustanove. Sudi se Miodragu Periću (40) koji je sa 2,27 promila alkohola u krvi navodno 28. decembra 2020. godine svojim "Golfom" usmrtio mladića Željka Ristića (19) iz sela Šainovac.

On je u kolima bio sa svojim tadašnjim prijateljem Markom D. Vraćali su se iz kafane, odakle postoje snimci kako lumpuju pred doček Nove godine. Tada su u ovom selu naleteli na Željka, oduzeli mu život, a potom mortus pijani otišli s lica mesta. Da su stali i pomogli mu, možda bi danas bio živ.

Do danas niko nije kažnjen za preranu smrt ovog mladića. Ranije je Viši sud doneo odluku da Miodrag bude oslobođen krivice zato što se nije dokazalo da li je vozilom upravljao on ili Marko D. Advokati Miodragove odbrane od početka tvrde da je vozilom upravljao Marko D. i da je navodno komatoznog od alkohola Miodraga prebacio na mesto vozača nakon nesreće.

Foto: Kurir.rs/M.S.

Za razliku od ranijih suđenja na jučerašnjem ročištu, veštak Ivan Stojanović je bio izričit da Perić nije mogao da bude za volanom.

- Nakon analize svih podataka iz sudskih dokumenata i laboratorijske analize odeće koju je Marko D. nosio kritičnom prilikom kao i digitalnih fotografija sačinjenih prilikom uviđaja, mogu da kažem da su Perićeva glava i telo prilikom povraćanja u vozilu bili desno od Marka D. Zato nesporno možemo da zaključimo da se u trenutku povraćanja Perić nalazio na mestu suvozača, a Marko D. na mestu vozača - rekao je ovaj sudski vešttak.

Nakon ove izjave tužilac je rekao da ovo svedočenje ne može biti prihvaćeno kao krunsko, dok je advokat Milan Petrović naveo da je DNK Marka D. nađen na bravi vozačevih vrata.

- Imala sam nekako čudan osećaj da se meni sudilo. Veštak Stojanović je nekoliko puta rekao da optuženi nije mogao biti za volanom. Vidim da su tri doktora potpisala taj izveštaj, tako da u to verujem, jer je reč o stručnjacima, ali stvarno posle šest godina mukotrpnog suđenja ne znam šta da mislim. Imala sam čudan osećaj dok je veštak pričao. Srce mi je drhtalo jer je toliko bio ubedljiv. Izgubila sam sina i mene ni jedna presuda ne može doneti mir, ali bez obzira šta se presudi, ići ću do kraja dok se jasno ne utvrdi kako je moje nevino dete izgubilo život. Ići ću do kraja, dok država ne otkrije ko je sedeo za volanom. Meni sada mnoge stvari ništa ne znače, ali pravda mora biti zadovoljena – priča majka Vesna nakon suđenja.

Željko je inače bio mladić koji je bio vredan, rano je počeo da radi, planirao je da odsluži vojsku. Njegova majka, otac Dejan i rodbina nažalost sada obilaze njegovu humku.

- Eto, bez sina sam pet godina, ušli smo u šestu. Često smo išli kolima svuda i sestričina moja. To su sećanja na mog sina. On je bio veseo momak, išli smo i na bazen i svuda. Voleo je život, imao je planove. Na hiljade slika mi prolazi kroz glavu o mom sinu. Sve mi je stresnije i stresnije kako vreme prolazi – rekla je danas za Kurir Vesna.

1/3 Vidi galeriju Suđenje za ubistvo Željka Ristića Foto: Marko Smiljković

Ovaj slučaj je postao neshvatljiv za pravni sistem Srbije jer je jedan nevin momak izgubio život, a za to do sada niko nije odgovarao.

Odavno ni jedna porodica nije toliko dugo čekala kakvu-takvu sudsku pravdu kao Željkova. Vesna je ispričala nedavno za Kurir da Željkova porodica dugo čeka na pravdu.

- Dosad nisam mogla da pričam o svim tim stvarima. Izgubila sam divno dete i to zašto? Radili smo u suprotnim smenama. Pošto je dolazila Nova godina, pričala sam sa Željkom o tome da ovde u kući organizujemo druženje njegovih drugara i drugarica, ali mi je rekao da će mu verovatno doći i neka devojka, njegova tadašnja simpatija. Dogovarali smo se kako to da organizujemo i šta ja da kupim od namirnica. Sve mi je to teško sada da pričam, sada kada ga nema fizički, ali uvek ostaje u našim srcima - zaključila je majka Vesna.

Objava presude je zakazana za 23. mart u 14 sati.

Branio se da je bio onesvešćen od alkohola

Teška saobraćajna nesreća dogodila se 28. decembra 2021. godine oko 22.30 časova u selu Šainovac kod Doljevca. Miodrag Perić je negirao da je bio za volanom automobila koji je usmrtio Željka Ristića i krivicu za tešku nesreću pokušavao da prebaci na Marka D. koji je, prema navodima optužnice, bio suvozač. Perić se tereti da je izazvao udes u stanju potpune alkoholisanosti, krećući se nedozvoljenom brzinom od najmanje 70 kilometara na čas na deonici puta gde je dozvoljena brzina u naselju bila 50 kilometara. On je optužen da je prešao u suprotnu kolovoznu traku I potom udario u Ristića koji je ubrzo preminuo na licu mesta. Nakon toga je pobegao sa mesta nesreće. Perić se pred sudom sve vreme branio da je bio onesvešćen od alkohola, a da je vozio Marko D. koji ga je navodno zbog toga prijavio policiji, dok je Marko D. odbacio sve optužbe nazvavši Perića „lažovom i sramotom za ljudski rod“.

Suđenje za ubistvo Željka Ristića Foto: Marko Smiljković

Odbrana ističe da kada ga je Hitna pomoć kritične noći vozila u bolnicu iz Doljevca, gde je pronađen njegov automobil, Perić je padao sa nosila jer je bio toliko pijan da nije mogao ni da stoji, a kamo li da u takvom stanju vozi.

Prvostepenom presudom Viši sud u Nišu je 26.marta 2024.godine oslobodio Perića krivice. No, nakon razmatranja žalbi Apelacioni sud je ukinuo presudu i naložio novo suđenje rado rasvetljavanja okolnosti udesa. Na ponovljenom suđenju, predsednica sudskog veća sudija Valentina Pešić Miladinović naložila je dodatno trasološko veštačenje unutrašnjosti vozila.

Veštak Zavoda za sudsku medicinu dr Ivan Stojanović saopštio je danas nalaz komisije veštaka da je u momentu povraćanja Perić bio na mestu suvozača, a Marko D. na mestu vozača.