Ime Strahinje Markovića iz Resnika, kog je juče pred Specijalnim sudom pomenuo suspendovani načelnik Službe za specijalne istražne metode MUP Srbije Dejan Milenković, kao osobu koja se nudila za zaštićenog svedoka u slučaju ubistva poznatog beogradskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, i ranije se dovodio u vezu sa kriminalnim klanovima.

Podsetimo, Milenković je otkrio da ima saznanja i dokaze da je Marković razgovarao sa tužiocem JTOK Milenkom Mandićem i da je bio spreman da prizna svoju i ulogu drugih u tom zločinu koji je nerešen već osam godina, ali da tužilac nije pristao da mu da povlašćeni status, posle čega je navodno ubijen.

Dejan Milenković Foto: Petar Aleksić

- Ukrao je automobil koji je potom predao pripadnicima organizovane kriminalne grupe, a koji su oni iskoristili za ubistvo Ognjanovića - izneo je šokantne informacije u sudnici Milenković navodeći da je iskaz u kom je izrazio spremnost da postane zaštićeni svedok, pre nego što je ubijen, Marković dao pred tužiocem Mandićem, dvojicom njegovih kolega i dvojicom policijskih službenika, tvrdeći da o tome postoji i službena beleška.

Strahinja Marković, podsetimo, nestao je u junu 2020. i o njegovoj sudbini ništa se ne zna. Navodno, poslednji put je viđen ispred kuće Aleksandra Šarca, koji je nekoliko meseci kasnije, u oktobru 2020. ubijen u Tržnom centru Ušče. Roditelji nestalog Markovića više puta su za medije govorili da je kobnog dana parkirao automobil ispred kuće Šarca i da ga od tada niko više nije video. Sa Aleksandrom Šarcem, prema njihovim navodima, upoznao ga je Nikola Kačarević.

Nikola Kačarević i Tamara Đurić Foto: ATAIMAGES

Kačarević, inače suprug starlete Tamare Đurić, i nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je kao pripadnik takozvanog vračarskog klana Nikoli Vušoviću za 6.000 evra "namestio" Šarca, odnosno odavao informacije o tome gde se sastaju i kako je Šarac obučen. Inače, Šarac se pominjao kao osoba bliska škaljarskom klanu.

- Interesantno je da je tužilac Mandić, koji inače zastupa optužnice protiv vračarskog klana, Dijane Hrkalović i Dejana Milenkovića ali i vodi predistragu o ubistvu Dragoslava Ognjanovića i juče izjavio da ovi navodi Milenkovića nisu tačni, ali i da je otkrivanje za sada "NN ubice Ognjanovića prioritet za tužilaštvo". Podsetiću da je poznati advokat ubijen na kućnom pragu 28.jula 2018., dakle pre skoro osam godina, i to na mestu gde postoje kamere, u sred dana, pred svedocima i da je istraga "prioritet" već osam godina ali da u njoj nikakvog pomaka nema - objašnjava sagovornik Kurira.

On podseća da je Ognjanović među brojnim klijentima koje je branio pred sudovima u zemlji i inostranstvu imao navodne pripadnike škaljarskog klana, koji je u krvavom ratu sa kavčanima kojima su, kako objašnjava, bliski vračraski ali i kriminalni klan Veljka Belivuka.

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

- Druga važna okolnost je i da je Ognjanović pre nego što je ubijen ali i u vreme ubistva bio "na merama". Ono o čemu se spekulisalo u javnosti ali se sada čulo i u sudnici jeste da je isti tužilac, Mandić, dao nalog da se Ognjanović prati i prisluškuje - dodaje naš sagovornik i navodi da ako je sve što se čulo tačno, tužilac bi trebalo da odgovori na brojna pitanja koja su i dalje otvorena.

Šarac, Strahinja Marković i Srđan Lalić Foto: Printscreen, Drustvene Mreže, Kurir

Marković o čijoj se sudbini ništa ne zna, nije jedini koji je pominjan u sudnici kao saučesnik u ubistvu poznatog advokata. Svedok saradnik u postupku protiv Veljka Belivuka, Srđan Lalić pred sudom je izjavio da je prema "uličnim pričama" Ognjanovića ubio Strahimnja Stojanović a da je pomagač u ubistvu bio i brat jednog ubijenog vođe navijača.

- Znam ulične priče, da ga je likvidrao Strahinja Stojanović, ali nismo imali potvrde ni mi. Bio je jedan još koji se pominjao, ako se ne varam brat od pokojnog Velibora Dunjića - izjavio je Lalić pred Specijalnim sudom u Beogradu.

On je i Markovića pomenuo dva puta, prvi put dok je iznosio odbranu, a drugi put kad je odgovarao na pitanja Marka Miljkovića.

Miljković: Ko je momak čiju smo vam sliku na stadionu pokazali, a gde mu je odsečena glava?

Lalić: Nisam siguran ko je.

Miljković: Rekao si da je to od strane škaljarskog klana poslato kavačkom.

Lalić: Mislio sam na to da je kavački klan to poslao vama. Nisam znao ko je to, jer se na slici ne vidi lice, ali smo svi ranije došli do zaključka da ga je Šarac namamio za 200.000 evra i da to jeste izvesni Strahinja.

Lalić: Ti si govorio da su svi stoka iz škaljarskog klana, da ih sve treba potamaniti i zato sam rekao da je grupa od tada pogotovo dobila izrazito nasilan karakter.

Podsetimo, Lalić je ranije, u iznošenju odbrane za tu glavu rekao da je navodno izvesni Strahinja koji je viđen poslednji put sa Šarcem, najverovatnije Strahinja Marković.

Belivuk zvao Markovićevog oca Tokom suđenja Veljku Belivuku u sudnici su pušteni telefonski razgovori koje je vodio sa ocem nestalog Strahinje Markovića. - Veruj mi, borimo se. Nema stvari koju nismo uradili da doprinesemo, pošto policija neće ništa da radi jer su to uradili ljudi koji su njihovi prijatelji i saradnici. Ovo ne vodi ničemu, jedino preko novina - kaže Belivuk ocu nestalog maldića na šta mu on odgovara: - Pošandrcao sam, čuli smo da je bio u policiji, da pre priveden kao građanin, nije mogao kao ptičica da odleti. Belivuk: Probaj, mi hoćemo sve da probamo da uradimo. Preko novina probaj, daću ti ga na telefon da se čujete. Otac mladića koji se i dalje vodi kao nestao, podsetimo, kasnije je u jednom intervjuu ispričao da ga je Belivuk pozvao i uputio na novinare Krika. Inače, Kurir je ranije objavio i službenu belešku iz policije, koja je nastala oko šest meseci pre njegovog nestanka, a iz koje proizilazi da je policija Markovića upozorila da je u opasnosti.

Dragoslav Miša Ognjanović Foto: Marina Lopičić, Dragan Kadić, Vladimir Šporčić

Dragoslav Miša Ognjanović, podsetimo, ubijen je u trenutku kada je sa sinom prilazio zgradi u kojoj je živeo sa suprugom Sanjom Papić i njihovom ćerkicom koja je imala nepunih godinu dana. Ubica mu je prišao, ispalio hice u njega i krenuo da beži. Međutim, ponom se okrenuo, video da je poznati advokat živ, vratio se i ponovo pucao u njega. Miša Ognjanović preminuo je u naručju sina.

Uviđaj na mestu zločina izvršio je zamenik Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Međutim, prema dokumentima u koja je Kurir imao uvid, samo dva dana kasnije, JTOK se dopisom obratio i od Višeg tužilaštva u Beogradu zahtevao da im se odmah dostave svi spisi, što je i učinjeno.

Već narednog dana, 31. jula iste godine, podsetimo, održana je i sednica Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, na kojoj su bili prisutni i Zagorka Dolovčeva i Mladen Nenadić.

Posle sednice Vladina Kancelarija za saradnju s medijima izdala je saopštenje da su "svi državni organi angažovani na rasvetljavanju okolnosti ubistva advokata Ognjanovića", kao i da će biti pružena sva neophodna asistencija Vrhovnom tužilaštvu i Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal radi rešavanja ovog krivičnog dela.

Sumnje javnosti u razlog tako hitnog preuzimanja predmeta od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu probudio je i podatak koji je procurio u javnost - da je u vreme kada je ubijen Dragoslav Miša Ognjanović, on bio na merama tajnog nadzora upravo po zahtevu JTOK. Zbog čega je advokat praćen i prisluškivan nikada nije obelodanjeno.

- Odgovornost za to što javnost stiče utisak da je iz nekog razloga, ili nečijeg interesa, ovaj predmet zaključan u fioci dele Dolovčeva i Nenadić. Naime, tužiteljka ima isključivo pravo nadzora nad radom JTOK, što znači da je jedina u državi koja ima mehanizam da proveri zbog čega je zapelo, naročito pošto im je država Srbija na raspolaganje stavila sve resurse u cilju rešavanja ovog ubistva.

Očigledno je da to nije učinila, a još manje osetila potrebu da javnost, kojoj mora da polaže račune, obavesti šta se dešava u tom slučaju. Upravo su to razlozi koji bude sumnju da se iza svega krije "neko" ili "nečiji interes" - rekao je nedavno sagovornik.

Strahinja Stojanović dignut u vazduh pre pet godina na Novom Beogradu Foto: Anja Konstatinović/Mondo, Tamara Trajković, Kurir

Inače, Strahinja Stojanović (30), kog je Lalić na suđenju pomenuo kao ubicu, likvidiran je u eksploziji auto bombe postavljene pod njegov automobil 13. septembra 2020, na Novom Beogradu. Bomba, postavljena ispod sedišta njegovog džipa, kako se sumnja, aktivirana je daljinski, kada se Stojanović sa tadašnjom devojkom, Kolumbijkom Sonjom Suarez Gomez (53) izvezao iz garaže.

Stojanovićevo ime, podsetimo, pominjalo se nedavno i na suđenju takozvanom vračarskom klanu, na čijem su čelu prema optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer. Među presretnutim porukama za koje tužilaštvo tvrdi da su ih "vračarci" razmenjivali na Skaju su i fotografiju ubistva Strahinje Stojanovića, ali i poruke da treba da "nameste Šarca da je ubio Strahinju".