Nepoznati muškarac pokušao je juče oko 16 časova da zapali porodičnu kuću na Čukarici, te je provalio na tuđi posed i bacio Molotovljev koktel.

Prema prvim informacijama, napad je zabeležen nadzornim kamerama koje su postavljene na kući. Na snimku se vidi muškarac koji usred dana prilazi ogradi, preskače je i ulazi u dvorište, a zatim prilazi prozoru kuće. Nakon toga, kako se vidi na snimku, napadač ciglom razbija staklo na prozoru, a potom kroz otvor ubacuje zapaljeni Molotovljev koktel, pokušavajući da izazove požar u objektu.

U kući se nalazio B. R. (55), koji je odmah reagovao kada je zapaljena flaša ubačena kroz prozor, prišao joj i uzeo je u ruke, a zatim izbacio napolje u dvorište, čime je sprečio širenje vatre unutar svog doma. Tom prilikom zadobio je lake telesne povrede u vidu opekotina na rukama.

Nakon incidenta, B. R. je odmah obavestio policiju, koja je ubrzo izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a policijski službenici su uzeli snimke sa nadzornih kamera, koji bi mogli da pomognu u identifikaciji i pronalasku napadača.

O svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo, a policija intenzivno traga za muškarcem koji se sumnjiči da je bacio Molotovljev koktel na kuću.

Istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti pod kojima se incident dogodio, kao i motiv koji stoji iza pokušaja paljenja kuće oštećenog čoveka.