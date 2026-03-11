SPEKTAKULARNO HAPŠENJE U BEOGRADU ZBOG PRINUDE: Terali muškarca da snimi video i objavi, "pali" u donjem vešu (video)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo prinuda.
- Uhapšeni su A. M. (20 ), A. N. (20) i M. R. (20) koji su, kako se sumnja, pod prinudom naterali četrdesetjednogodišnjeg muškarca da uđe u njihov automobil i snimi video-zapis, sa tekstom koji su unapred pripremili, a koji je potom morao da objavi na svojim na društvenim mrežama - piše u saopštenju.
Pogledajte kako su "pali" osumnjičeni:
Kako se vidi na objavljenom snimku hapšenja, pripadnici UKP upali su u stan gde su zatekli osumnjičene u donjem vešu. Sva trojica uhapšena su iste sekunde.
Određeno im je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni nadležnom tužilaštvu.