Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo prinuda.

- Uhapšeni su A. M. (20 ), A. N. (20) i M. R. (20) koji su, kako se sumnja, pod prinudom naterali četrdesetjednogodišnjeg muškarca da uđe u njihov automobil i snimi video-zapis, sa tekstom koji su unapred pripremili, a koji je potom morao da objavi na svojim na društvenim mrežama - piše u saopštenju.

Pogledajte kako su "pali" osumnjičeni:

Kako se vidi na objavljenom snimku hapšenja, pripadnici UKP upali su u stan gde su zatekli osumnjičene u donjem vešu. Sva trojica uhapšena su iste sekunde.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni nadležnom tužilaštvu.

Todor Dosen, foto Dragan Kadic (2).jpg
Todor Dosen, Jelena Marjanovic, foto Privatna Arhiva, Dragana Udovicic.jpg
collage.jpg
1745961785407.jpg